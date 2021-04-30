Kalanşo Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kalanchoe Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kalanşo çiçeklerinin salon dekorasyonlarında kullanılmasının sebeplerinden biri de az yer kaplıyor olmaları ve bulundukları ortama güzellik katmalarıdır. Bu çiçeklerin uzadıkça uzayan yaprakları bulunmamaktadır. Sadece çok hoş çiçeklere ve minik yapraklara sahiptirler.

Kalanşo Çiçeği Nedir?

Kalanchoe çiçeği, Türkçe'deki adıyla ‘Kalanşo’ olarak bilinen ve sukulent familyasına ait olup Afrika ve Asya kökenli tropik bir bitkidir. Kalanşon çiçeğinin en fazla türü Madagaskar’da bulunmaktadır. Sukulent ailesinden olan bitkilerin bakımı ve çoğaltması son derece kolay bir işlemdir. Bu özellikleri nedeniyle sıklıkla evde bakmak için tercih edilen bitkiler olma özelliği taşırlar.

Kalanşo Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kalanşo çiçeği bakımı çok basittir. Bitkinin temel bakımı yapılarak uzun yıllar yaşaması sağlanabilir. Uygun koşulların sağlanmakta olduğu bir ortamda yeteri kadar sulanarak bakılabilen kalanşo kendi kendini idare edebilen bir çiçek türüdür. Aynı zamanda toprağına gerekli bakımlar yapılır ve bitkinin konforuna biraz daha önem verilmesi halinde oldukça bereketli çiçekleri olan bir kalanşo bitkisi yetiştirilebilmesi söz konusudur.

Çok fazla güneş ve su sevmeyen bir bitkidir. Kışın ise güneş gören bir yerde, yazın ise gölgede bulundurulması gereken bir bitkidir. Hava akımlarından ve cereyandan kolay etkilenen bir çiçek olduğu için pencere ve kapı önlerinde bulundurmaması önemlidir. Bitkinin solan çiçeklerinin bitki üzerinden alınması bitkinini gelişimini daha rahat tamamlayabilmesi bakımından önem taşır. .

Bitkiye yılda 1 kez besin takviyesi verilmesi önemlidir. Orkide için kullanılan besin maddesi Kalanşo çiçeği için de uygundur.

Kalanşo Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kalanşo çiçeği ekimi için en ideal zamanlar Mart-Nisan aylarıdır. Uygun bir saksıya ekilen kalanşo tohumlarının üzeri 1 cm kadar kalınlıkta toprakla kapatılır. Ardından toprağı nemlendirecek miktarda su ilave edilir. Sonrasında tohumların çimlenmesi için uygun ortamın oluşturulması için saksının üzeri naylon bir torba ile kapatılır. Tohumlar çimlendiğinde ise naylon saksının üzerinden alınız.

Kalanşo Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kalanşo çiçeğini çoğaltmak çok basit bir işlemdir. Hemen hemen her mevsim döneminde bir dalı kırılarak çoğaltılabilir. Kırılan dal yahut yaprak suda bekletildikten donra veya direkt olarak toprağa dikilebilir.

Kalanşo bitkisinin çiçeksiz olan bir dalından 5 cm kadar bir parça kesilip alt yaprakları temiz, steril bir makas veya bıçak ile temizlenir. Bitkiden alınan parçanın üst kısmında 2, 3 yaprak bırakılması yeterlidir. Sonrasında kesilen parça temiz bir kağıt havlu üzerinde 2-3 gün kadar bekletildikten sonra bitki toprağa dikilir. Sonra toprağı ıslatılır ve ardından şeffaf bir plastik torba ile saksının üzeri kapatılır.

Bu şekilde elde edilen yeni bitki güneş alan bir yerde bekletilir. 2-3 hafta sonra saksının üzerindeki naylon torbayı çıkarılır.

Kalanşo Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kalanşo çiçeğinin sulama işleminin yapılmasında iki sulama arasında toprağın iyice kurumasını beklemenin gerekliliği söz konusudur. Çünkü bu çiçeği fazla nem ihtiyacı bulunmaz. Kalanşo çiçeğinin yaz aylarında haftada 2 gün sulanması önerilirken bu sayı kış aylarında haftada 1 güne düşmektedir.

Sulamada kullanılacak olan suyun 1 - 2 gün dinlendirilmiş olması tavsiye edilmektedir. Ayrıca saksı altı tabağında biriken suların boşaltılması önemli bir konudur.

Evde Kalanşo Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Kalanşo çiçeği bakımı ve yetiştirilmesi çok zahmetli olmayan bir çiçekli bitki olma niteliği barındırır. Bu sebeple evde kalanşo çiçeği yetiştiriciliği için oldukça ideal bir yapıda olan çiçekli bitkiler arasında yerini almaktadır.

Kalanşo Çiçeği Anlamı

Çok güzel çiçekler açan bir bitki olan kalanşo çiçeğinin anlamı renklerine göre değişkenlik barındırır. Buna göre:

Beyaz renkteki kalanşo çiçeğinin anlamı barışmak, özür dilemek anlamına gelir.

Sarı renklerdeki kalanşo çiçeğinin anlamı “geçmiş olsun” demektir.

Pembe renklerdeki kalanşo çiçeğinin anlamı mutluluk dilemek ve tebrik etmektir.

Kırmızı renklerdeki kalanşo çiçeğinin anlamı aşkı ve sevgiyi dile getirir.

Kalanşo Çiçeği Latincesi

Latince adı 'kalanchoe' olan ve küçük güzel çiçekler açan bu bitki 25-35 cm uzunluğa ulaşabilmektedir. Son derece zarif bir görünüm barındırmasıyla çek beğenilen salon çiçekleri arasında yerini almaktadır.

Kalanşo Çiçeği Faydaları

Kalanşo çiçeğinin bilinen birden fazla faydasının varlığı söz konusudur. Bu sebeple alternatif tıbbın yanı sıra geleneksel tıpta da fazlaca kullanılan şifalı bitkiler arasında yerini alır. Bu kapsamda bitkinin insan sağlığı açısından faydalarını şu şekilde belirtmek mümkündür:

- Açık yaralar için en etkili bir yara iyileştirici özelliğe sahiptir.

- İltihabın giderilmesi ve mikropların öldürülmesi için kullanılabilir.

- Güneş lekeleri ve doğum lekelerinde kalanşo çiçeği yapraklarından faydalanılır.

- Yüzdeki sivilcelerin tedavisi için ideal bir kullanım sunar.

- Kalanşo bitkisinden elde edilen jeli cildin yüzeyinde yıpranmış deri tabakasını yenileyici ve tedavi edici etki yaratır.

- Emzirme dönemindeki annelerin yara olan meme uçlarına iyi gelir.

- Ayrıca kalanşo çiçeğinin yaprak yüzü soyularak zeytin yağına 2 saat batırılıp yüze uygulandığında siyah noktaları giderici etki gösterir.