Kaktüs Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kaktüs Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kaktüs denildiği zaman; zor hava koşullarına dayanıklı, dikenli ve bazı zamanlarda hoş renkte açan çiçekli bir bitkidir. Dekoratif amaçlı olarak kullanılan ve son zamanlarda çok popüler bir hale gelen kaktüs, dikensiz olabilmektedir. Bakımı çok kolay olan kaktüs, çoğu zaman ofisleri, evleri ve pek çok mekanı süslemektedir.

Kaktüs Çiçeği Nedir?

Tüm bitkilerin içerisinde bakımı en basit olan kaktüsler, dikensiz çeşitleri ile de bilinir. Kaktüsün çiçek açması ve iyi gelişmesi adına, kimyasal ve fiziksel koşulların mümkün olabildiğince kaktüsün kendi doğal ortamına uydurulması gerekir. Tüm kaktüsler adına geçerli olan bu şartlara uyulduğu takdirde, çiçek açan sağlıklı kaktüsler yetiştirilebilir.

Kaktüs Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Saksıya ekilen kaktüse, 2 gün boyunca su verilmemesi gerekir. Su verilen kaktüsün, kökleri ıslak kaldığı zaman çürümesi kesin olacaktır. Kaktüs köklerinin ıslak kalarak, çürümemesi adına toprağın nemli olması yeterli olacaktır. Kaktüs, güneş ışığı gören ve hava alan bir konumda olmalıdır. Bunun yanı sıra çok fazla güneşe bırakılmaması gerekir. Arada bir güneş ışığı alan bir yerde tutulması, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olacaktır.

Kaktüs toprağı; kumlu olmalıdır veya özel kaktüs toprağı alınabilir. Toprağın içine ponza taşı karıştırıp, sağlıklı ve verimli bir büyüme sağlanabilir. Kaktüs çeşitlerinin pek çoğu güneşe gereksinim duyar. Ancak genç kaktüsler, yarı güneş alan bir yerde tutmak önemli olacaktır. Genç kaktüsler, yaz mevsiminde devamlı güneş altında kalması, çiçeğin yanmasına neden olabilir.

Toprak gereksinimi en az olan bitki çeşitlerinden olan kaktüsün çoğaltma işlemi yapılırken, ilkbahar aylarında yapılması oldukça önemlidir. Bununla beraber taşıma işlemi yapıldığında, kırılgan olan kökleri kırılmamalıdır. İlkbahar aylarında haftada bir defa sulanması önemlidir. Can suyu şeklinde olan bu sulama, kaktüsün büyümesine katkı sağlar. Sulama işlemi adına sabah erken veya akşam saatleri tercih edilebilir. Sulama işlemi, altta yapılmalıdır. Kaktüsün saksının orta bölümünde su birikmeden sulanması gerekir. Alt tabakta biriken suyun mutlaka dökülmesi gereklidir. Su şeklinde musluk suyu değil saf su kullanılmalıdır. Klorlu su, kaktüsün büyümesini önleyecektir. Tozlanan kaktüsler, sağlıklı gelişmezler. Bu yüzden tozlanan kaktüs, tozlardan arındırılmalıdır.

Kaktüs Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kaktüs çiçeğinin ekilmesi için; kaktüsün ekilmek istendiği saksı tabanına çakıl yerleştirilmelidir. Çakılların üstüne tercih edilen toprak eklenerek, saksının yarısına dek gelinmesi yeterli olacaktır. Kaktüs, toprağın üzerine yerleştirilmelidir. Kalan toprak da çiçeğin çevresine doldurulmalıdır. Daha sonra kaktüse su verilmelidir. Toprağın nemi yeterli düzeye gelince sulama durdurulmalıdır. Kaktüse gübre vermek, canlılığını uzun süre korur. Bununla beraber kaktüsün daha sağlıklı bir şekilde büyümesine olanak sağlanır. Kaktüsü, tohumla ekmek mümkündür.

Kaktüs Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kaktüsün çoğaltılması; kökten ayırma metoduyla yapılır. Kaktüsü saksıdan çıkardıktan hemen sonra bir başka saksının içine koymak gerekecektir. Kökünden ayrılmış olan bitkinin başka bir saksıya uyumu oldukça hızlı olacak ve büyüyecektir. Kaktüsün çoğaltılmasının, yaz mevsiminde yapılması doğru olacaktır. Bunun nedeni, kışın kaktüsün dinlenmeye çekilmesinden kaynaklıdır.

Kaktüs Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kaktüs çiçeği; büyüme evresindeyse yaz ve ilkbahar mevsiminde gün içerisinde iki kez sulamak doğru olabilir. Kapalı ortamlardaki kaktüs, ayda bir defa sulanması yeterli olacaktır. Kaktüs, saksı altlığından sulanmalıdır. Çöl bitkisi olan kaktüs çiçeği, neme alışık bir bitki değildir.

Evde Kaktüs Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Kaktüs çiçeği evde yetişen bitkilerin içerisinde yer alır.

Kaktüs Çiçeği Anlamı

Kaktüs çiçeğinin anlamı genel olarak; sadakat, dayanıklılık, mücadele, savaş gibi anlamlarla yorumlanır. Kaktüslerin bakım istemeyen çiçekler olması, yapraklarındaki sulardan kendisini beslemesi, kaktüslerin mücadele eden ruhunu temsil eder.

Kaktüs Çiçeği Latincesi

Kaktüs çiçeğinin Latincesi; kaktüs olarak belirtilmektedir.

Kaktüs Çiçeği Özellikleri

Kaktüs çiçeğinin özellikleri;

- Kaktüs çiçeğinin bitkilerinin boyları; 12 ile 15 metreye kadar ulaşır.

- Kaktüs çiçeğinin etrafı dikenler ile kaplı olup, gövde kısmı etli ve suludur.

- Kök yapısının bu biçimde olması bitkinin topraktan yeteri kadar mineral ve vitamin gereksinimini karşılamasını sağlar.

- Kaktüs çiçeğinin kökleri de kalın ve uzundur.

Kaktüs Çiçeği Faydaları

Kaktüs çiçeğinin yararları arasında evdeki radyasyonu aldığı yönünde araştırmalar bulunmaktadır. Bununla beraber kaktüs çiçeğinin yaprakları; metabolizmayı hızlandıran bir bitki türüdür. Kan şekerini düzenleyerek, şeker hastalığından korur. Beyin hücrelerini onaran ve yenileyen maddeleri barındırır.