Kakaonun faydaları ve zararları nelerdir? Kakaonun ne işe yarar, nasıl tüketilmeli?

Kakaonun bilişsel işlevinizi ve hafızanızı geliştirdiği bulunmuştur. Kakaonun beyne giden kan akışını arttırdığı kanıtlanmıştır.



Kakaonun Faydaları ve Zararları Nelerdir?



Kakao tozu yemenin o kadar çok inanılmaz faydası var ki, bu kadar lezzetli bir şeyin sizin için bu kadar iyi olabileceğine inanamayacaksınız. Bu faydaların genel olarak sağlığınızı iyileştirebilecek kalıcı etkileri vardır.



Ruh halinizi düzenlemekte zorlanıyorsanız sadece kakaoya ihtiyacınız var demektir. Kakao, mutluluk seviyenizi sağlıklı bir şekilde yükseltebilecek doğal bir antidepresan olarak tanımlanır. Araştırmacılar ayrıca, kakaonun dopamin, serotonin ve endorfinleri serbest bırakmak için nörotransmitter sistemlerinizle etkileşime girdiğini bulmuşlardır.



Kakao ile yapılan her şeyin seksi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun nedeni, kakaonun afrodizyak olmasıdır. Kakaoda bulunan bir başka ruh hali geliştirici kimyasal fenetilamindir. Bu kimyasal aşık olduğumuzda salınan aynı endorfinleri serbest bırakır ve böylece cinsel yaşamınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.



Kakao sağlıklı miktarda kafein içerir. Bu, enerjiyi artırmaya ve yorgunlukla savaşmaya yardımcı olur. Sadece iyi miktarda kafein içermekle kalmaz, aynı zamanda magnezyum da içerir. İki yemek kaşığı kakao tozu, vücudunuzun günlük Magnezyum değerinin yaklaşık 'üne sahiptir. Magnezyumun vücudunuza doğal olarak enerji verdiği bulunmuştur.



Kakao, anti-inflamatuar antioksidanlar olan flavanollerle doludur. Bu antioksidanların kalbinize ve tüm kardiyovasküler sisteminize yardımcı olur. Flavanoller vücudunuzu kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyabilir, kan dolaşımınızı iyileştirebilir ve felç riskini azaltabilir.



Güzel ve kusursuz bir cilt için günlük kakao porsiyonunuzu almanız yeterlidir. Polifenollerin, hücrelerinizi erken oksidasyondan korumanıza yardımcı olduğu bulunmuştur. Bu cildinizin yaşlanmasını veya kırışmasını önleyecektir.



Diğer yandan kakaonun zararlarına gelirsek, Kakao pek çok yönden alternatif bir takviye olabilir. Ancak hücrelere bu tür zararları nötralize eden ve yeni hücre büyümesini destekleyen antioksidanlar içerir. Diyabet, artrit, kalp-damar hastalıkları ve diğerleri için bazı tedavi terapileri geliştirmek için kakao kullanımında araştırmalar devam etmektedir.



Kakao tozu, anti-depresan ilaçlara benzer şekilde çalışan bazı kimyasallara sahiptir. tıp uzmanları, anti-depresan içeren gıdaların aşırı tüketiminin, uyku hali, hafıza kaybı, kafa karışıklığı, nefes almada zorluk gibi bazı yaygın sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarmaktadırlar. Anti-depresanlar ayrıca bazı sağlık koşullarını normalden daha kötü hale getirebilir.



Kakao ürünlerini aşırı tüketmek hamile kadınlarda bazı olası yan etkileri de tetikleyebilir. Hamile kadınlara genellikle her 1-3 günde bir çikolatadan daha fazlasını almamaları tavsiye edilir. Aynı kural kakao tozu için de geçerlidir. Kakao içeceği yapımında kullanılan kakao tozu, hamile ve emziren anneler tarafından aşırı dozdan kaçınmak için ölçülü olarak tüketilmelidir. Bebekte ciddi hasarlara sebebiyet verebilir.



Kakaonun Ne İşe Yarar?



Diyetinize kakao eklemenin sağlıklı yollarını bulmak, sağlığınız üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Bazı bilim adamları, kakaoyu sütle tüketmenin kakaodaki antioksidanların etkisini yitirdiğini söylemektedir. Vücudunuz üzerinde en büyük etkiye sahip olabilmesi için bu bileşeni ham haliyle kullanmanız gerekmektedir. Kakao;

Beyninizi daha keskin tutar,

Bağırsaklarınıza yardımcı olur,

Dişlerinizi korur,

Zayıf kalmanız için metabolizmanızı hızlandırır,

Hormonal ruh halindeki değişimleri dengeler.

Kakao Nasıl Tüketilmeli?



Demir, potasyum ve sodyum, kakao tozunda önemli miktarda bulunan temel minerallerdir. Beyne daha fazla oksijenli kan sağlamak ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için vücut tarafından gereklidir. Sodyum ayrıca vücudun güçlü kemikler oluşturmasına yardımcı olmasında önemlidir, tüm bunlar faydalar her zaman yalnızca doğru miktarlarda tüketilirse geçerli olacaktır. Uzman beslenme uzmanları, içerdiği sayısız besin maddesinden faydalanmak ve aşırı tüketimiyle ortaya çıkabilecek olası yan etkilerden kaçınmak için günde yaklaşık 2,5 gr kakao tozunun tüketilmesi gerektiğini öne sürüyorlar.