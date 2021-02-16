Kakao Nasıl Yetişir? Kakao Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Criollo ağacında yetiştirilen kakao çekirdekleri, en lezzetli ve aynı zamanda en pahalı çikolataların üretiminde kullanılır. Dünya genelinde satışa sunulan çikolataların büyük bir kısmı ise Forastero adı verilen ağaçların çekirdeğinden üretilir. Diğer kakao ağacı ise Trinitario Cocoa adıyla biliniyor.



Kakao Nasıl Yetişir?



Kakao tropikal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişir. Minimum sıcaklık 12 - 15 derece aralığında olmalıdır. Son derece hassas bir bitki türü olduğu için sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde yetiştirilmesi de zordur. Kakao üretiminde sıcaklığın 35 derece olduğu yerler uygundur.



Hasattan sonra sırasıyla yapılan işlemler, kakaonun çikolataya dönüşmesindeki temel aşamaları oluşturur. Öncelikli olarak kakao çekirdekleri hem sağlık hem de lezzet için özenli bir şekilde temizlenmelidir. Sonra kakaolar kavrularak kabuklarından ayrılır.



Hem kakao yağı ve tozu hem de çikolata üretmek için kabukları çıkarılan kakaolar 2 kez öğütülür. Günümüzde öğütme işlemleri, teknoloji destekli makinelerle çok daha kısa sürede, pratik bir şekilde yapılmaktadır. Çikolatanın yoğunluğunu ve tadını belirleyen en önemli aşamalardan biri de konçlamadır. Kakaolar karıştırılıp inceltildikten sonra konçlama makinelerine konur.



Kakao Nerede Yetiştir?



En çok kakao üretimi ve ihracatı yapan ülkelerin başında Fildişi Sahili geliyor. Kakao ihracatı, Batı Afrika'da yer alan bu ülkenin temel geçim kaynaklarından biridir. İkinci sırada ise Gana yer alıyor. Tarımsal üretimde yenilemeye giden Gana, üretimin hızını ve kalitesini aynı oranda arttırdı.



Kakaonun en fazla yetiştirildiği diğer ülkeler: Kamerun, Nijerya ve Brezilya'dır.



Kakao Türkiye'de nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Ülkemizde dört mevsim yaşanıyor olmasına rağmen kakao üretilmemektedir. Bunun en büyük nedeni arada yüksek sıcak farklılıkları ve nem oranıdır. Buna karşın Avrupa ülkeleri arasında en fazla çikolata ihraç eden 2. ülke Türkiye'dir.



Kakao yetiştiriciliği kadar önemli olan fermantasyon ve konçlama işlemleri Türkiye'nin birçok şehrinde yapılmaktadır. 30'dan fazla ülkeye çikolata ihraç eden Türkiye bu satışlardan her yıl yaklaşık olarak 185 -190 milyar dolar gelir elde etmektedir.



Kakao En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Kakao en çok ve en iyi tropikal iklim kuşağında yer alan ve nem oranının düşük olduğu ülkelerde yetişir.