Kakao Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? Kakao Çekirdeği Faydaları

Kakao çekirdeklerinin içinde bulunan bileşenler, kişilere odaklanma ve farkındalık gücü verir. Kakao çekirdeklerinin çaydan, yaban mersininden, şaraptan ve hatta goji meyvelerinden daha fazla antioksidan barındırdığı biliniyor.



Kakao Çekirdeği Nedir?



Kakao çekirdeği, acı, çikolata tadına sahip olan küçük ve ezilmiş kakao parçalarıdır. Kakao çekirdekleri, kakao ağacı olarak da bilinen “Theobroma cacao” ağacından elde edilen taneler ile üretilir. Bu taneler hasat yapıldıktan sonra kurutulur ve fermente edilir. Koyu renkli ve küçük renkli kakao çekirdeklerini üretmek için kırılır. Bazı çekirdekler kavrulur bazıları ise çiğ olarak satılır. Çikolata benzeri olan kakao çekirdekleri, pek çok yönden insan sağlığına faydalı olduğu belirtilen besinler ve güçlü bitki bileşiklerini de içerir.



Kakao Çekirdeği Neye İyi Gelir?



Kakao çekirdeklerinin insan sağlığı için kullanımı 3000 yıl kadar öncesine dayanıyor. İnsan sağlığına faydalarının temelinde ise, içinde bulunan epicatechin maddesi yer alıyor. Bitter çikolataların içinde bir miktar bulunsa da sütlü çikolataların içinde kakao çekirdeği bulunmuyor. Yapılan klinik çalışmalarda bitter çikolataların kan basıncı, inflamasyonlar ve yağlar üzerinde önemli etkilerinin olduğunu gösterir. Onun çalıştırdığı mekanizmalar, nitrik oksitin vücutta bulunabilirliğini arttırıyor ve aynı zamanda da mitokondrinin yapısını ve fonksiyonlarını da önemli ölçüde iyileştiriyorlar. Ama bu faydalardan yararlanabilmek için saf kakao tüketmek gerekiyor.



Kakao Çekirdeği Faydaları



Kakao çekirdeği, kas ve sinir fonksiyonlarının korunmasını sağlar. İçin de bol miktarda magnezyum bulunan kakao çekirdeği, 300'den fazla biyokimyasal reaksiyonda kullanılır. 100 gram kakao çekirdeğinin içinde 272 miligram magnezyum bulunur. Yağ ve kalori bakımından zengin bir içeriğe sahip olan kakao çekirdeği, kilo vermeye de yardımcı olur.



Marketlerde satılan çikolataların içinde kakao çekirdeğinin lifleri bulunmadığı için kilo vermeye yardımcı olmaz. Saf kakao çekirdeklerinde ise, 28 gram kakao içinde 9 gram lif bulunur. Demir, alyuvar üretiminde çok önemli bir yere sahip olan önemli bir mineraldir. Bu nedenle kakao gibi demir bakımından zengin olan ürünleri tüketerek anemi oluşumunu önleyebilirsiniz. Aynı zamanda kakao çekirdekleri, ishale ve ruh haline de iyi gelir.



Kakao Çekirdeği Zararları Var mıdır?



Kakao çekirdeği yemek, genellikle güvenli olsa da kimi zaman yan etkileri de görülür. Kakao çekirdeği, uyarıcı madde olarak kafein ve teobromin maddelerini içerir. Bu nedenle aşırı miktarda tüketildiği zaman titreme, anksiyete ve uykusuzluk gibi aşırı kafein alımına bağlı yan etkilere neden olabilir.



Kakao Çekirdeği Yutulur mu? Kakao Çekirdeği Yutmak



Kakao çekirdeği, kakao çekirdeği yutulabilir fakat kakao çekirdeği smoothie gibi içeceklerde, ekmek ya da kek gibi yiyeceklerin yapımında kullanmak daha çok tercih ediliyor. Aynı zamanda kakao çekirdeğini fındık ezmesine, yulaf ezmesine ya da kuruyemişlerin arasına karıştırarak da tüketebilirsiniz.



Kakao Çekirdeği Yenir mi ya da Nasıl Yenir?



Kakao çekirdekleri, ilave tatlandırıcı içermediği için oldukça acı bir tada sahiptir. Bu nedenle çeşitli yiyecek ve içeceklere karıştırarak yemek daha doğru olur. Özellikle de kek ve tatlı yapımında kullanacağınız kakao çekirdeğini acı tadını hissetmemek için doğru oranda kullanmanız gerekir. Aynı zamanda sıcak çikolata, latte, kahve gibi içeceklerin içinde de kullanarak kakao çekirdeğinin faydalarından yararlanabilirsiniz. Kakao çekirdeği, doğru kullanıldığında mutfağın önemli bir parçası haline gelir.