Kakao Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kakao Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kakao ağacı pamuk, bamya ve ebegümeci ile aynı aileye mensuptur. Yapraklarını dökmeyen kakao ağaçları özellikle ekvator bölgesinde yetişir. Kakao ağacından elde edilen kakaolar gıda ve pastacılık sektöründe yoğunlukla kullanılmaktadır.

Kakao Ağacı Nedir? Kakao Ağacı Hakkında Bilgi

Kakao ağacı Amerikan tropikal yağmur ormanlarında özgü bir ağaçtır. Kakao ağaçları 2 ya da 3 yaşına geldiklerinde meyve verirler. Kakao ağacının en verimli olduğu dönem genel olarak 5 ve ya 6 yaşına geldikleri süreçtir. Kakao ağaçları bir yıl boyunca 4000'e yakın çiçek açabilirler. Bu çiçeklerden yalnızca 20 kadarı da meyveye dönüşmektedir. Kakao ağacının meyvesi kavuna benzemektedir.

Kakao Ağacı Latince İsmi

Günümüzde en çok yetişen ağaçlardan birisi de kakao ağacıdır. Kakao ağacının Latince ismi ise Theobroma cacao olarak bilinmektedir. Ebegümeci ailesine mensup olan kakao ağacı kısmi olarak gölge ortamlarda yetişmektedir. Kakao ağacında altı aylık dönem sonunda meyvelerin ağırlığı 200 gram ile 1 kilo arasında değişmektedir.

Kakao Ağacı Özellikleri

Dünya genelinde kakao ağacı genellikle ekvator bölgelerinde yetişmektedir. Uygun bölgeler içerisinde dört ana kakao türü yetiştiriliyor. Bunlar da genel olarak Criollo, Forastero, Trinitario ve Nacional diye isimlendiriliyorlar. Kakao ağacı çoğunlukla tropikal ormanlarda yetişmektedir. Kakao ağaçlarının boyları genel olarak 4 metre ile 15 metre arasında değişmektedir.

Kakao Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Kakao ağacı genel olarak Eylül ve ya Ekim aylarında dikilmektedir. Normal şartlarda tropikal iklimlerde yetişen kakao ağaçları mutlaka bol güneş almalıdır. Kakao ağacı saksıda yetiştirilmek için uygun bir bitki değildir. Kakao ağacı sıcak iklimleri sever.

Kakao Ağacı Nerede Yetişir?

Kakao ağacı günümüzde en fazla ekvator bölgesinde yetişmektedir. Kakao ağacı Ekvatorda yıllık 70 bin ton kadar kakao üretimi sağlar. Kakao ağaçlarının en lezzetlilerinin genel olarak Afrika'da yetiştiği bilinmektedir.

Kakao Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kakao ağaçları genel olarak ekvator bölgelerinde ve Afrika'da yetişmektedir. Kakao ağacının yetişmesi için 18 ve 32 derece minimum sıcaklık değer bulunmalıdır. Kakao ağacının doğru bir şekilde yetişmesi için sıcaklığın yanı sıra yükseklik, enlem ve nem oranı gibi şartlar da bulunmaktadır.

Kakao Ağacı Yaprak Döker mi?

Kakao ağacının ana yurdu genel olarak Amerika'nın sıcak bölgelerdir. ünümüzde se kakao özellikle Afrika'da yetişir. Gövdesi ve dallarında küçük pembe renkte çiçekleri bulunan kakao ağaçları yumurta biçiminde iri meyveler verir. Kakaolar ile bu meyvelerden elde edilmektedir. Kakao ağaçları tropikal ve sıcak alanlarda yetiştiği için çok fazla yaprak dökmez.

Kakao Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Özellikle tropikal ormanlarda yetişen kakao ağacının bakımı yapılırken çok dikkat edilmelidir. Kakao ağacının olduğu bölge bol güneş alan bir yer olmalı. Kakao ağacı fide iken saksıda büyüyebilir. Ancak daha sonra kakao ağacı mutlaka bir araziye dikilmelidir. Kakao ağacı 5 yaşına geldiği takdirde meyve vermeye başlar. Bu nedenle çok sabırlı olmak gerekir.

5 yıllık bir kakao ağacı yaklaşık 30 yıl boyunca meyve vermektedir. Kakao ağacı mutlaka bol bol sulanmalıdır. Yetişkin bir fide dahi mutlaka haftada bir kez bol su ile sulanmalıdır. Buna rağmen kakao ağacının kökleri fazla sulanmaz. Çünkü sazla sulanan kakao ağaçlarının kökleri çürüme gösterebilir. Kakao ağacının toprağı nemli ise sulanmamalıdır. Bu şekilde kakao ağacının bakımı doğru bir şekilde yapılabilir.

Kakao Ağacı Faydaları Nelerdir?

Kakao ağacının pek çok faydaları bulunmaktadır. Özellikle de tıpta 3000 yıldan beri kakaodan faydalanılmaktadır. Kakao ağacının meyvelerinden elde edilen kakaolar genel olarak gıda ve pastacılık sektöründe kullanılıyor. Kakao da dünyanın her ülkesinde çok sık tüketilen besinlerden bir tanesidir.

Kakao Ağacı Hastalıkları Neler?

Bazı ağaçlarda görülen enfeksiyon meyve verimini düşürürken ağaçların da hastalanmasına neden oluyor. Kakao ağaçlarının bazılarında enfeksiyondan kaynaklanan hastalıklar ortaya çıkabilir.

Kakao Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Kakao Ağacı Kullanım Alanları

Günümüzde kakao ağaçlarının meyvelerinden elde edilen kakaolar ile çikolatalar yapılmaktadır. Özellikle çikolata ve pastacılık sektöründe kakao ağacının meyvesi sıklıkla kullanılmaktadır.