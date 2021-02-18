Kaju Nasıl Yetişir? Kaju Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kaju ağacının meyvelerine kaju denilmektedir. Meyvenin en uç kısmında olan kabuklu yapıda yer almaktadır. Kabuk kısmı kırıldıktan sonra yenilen fıstık çıkarılır. Genel olarak meyvesi çabuk bozulmakta olduğu için fıstığı tüketilmektedir.



Kaju Nasıl Yetişir?



Kajunun yetiştirilmesi genellikle tohumla yapılmaktadır. Kaju tohumları oldukça kolay çimlenir. Bu sebeple yaşanılan bölgede kaju ağacı var ise taze olan tohumların alıp çimlendirilmesi oldukça kolaydır. Bazı meyve ağaçlarının fidanlarında kaju fidesi ya da asılı olan ağaçlarda bulunabilir. Ticari olarak yetiştiriciler genel olarak kendi ürünleri ile çoğaltma yapılır. Kumlu toprak içine eklenen tohum sulanır ve gübrede eklenerek daha sağlıklı çimlenme ve gelişim sağlanır. Genellikle büyüyen ağaçlar kuru havalarda, kış mevsiminde çiçek açarak meyve verir.



Kaju Nerede Yetişir?



Kajunun doğal olarak yetişmekte oldukları yer Güney Amerika’dır. Aynı zamanda kajunun farklı olan Güney Amerika’nın kuzeyi, Karayip Adaları ve Orta Amerika’ya özgüdür. Esas yetişme yeri ise Brezilya’dır. Fakat Brezilya’ya 1560 ila 1565 seneleri arasında önce Güneydoğu Asya’ya ve son olarak Hindistan’a yayılmıştır. Tüm dünyada en fazla Hindistan’da yetişmektedir. Hindistan’ın yanı sıra Vietnam’da da çok fazla üretilmektedir.



Kaju Türkiye’de Yetişir ve Yetiştirilir?



Kaju meyvesi Türkiye ikliminde yetişmez. Kajunun yetişebilmesi için oldukça sıcak bir iklim gerekmektedir. Kajunun yetişebilmesi için gerekli olan bütün koşulların bir arada bulunduğu yer ekvatordur. Ekvatordaki ülkelerde sıklıkla yetiştirilir fakat Türkiye’de kaju yetişmesi için uygun ortam yoktur.



Kaju En Çok ve En İyi Nerde Yetişir?



Kaju ağacının en verimli olarak yetiştiği topraklar Brezilya’dır. Kaju ağacı tropikal iklime yakın bir iklimde yetişir bu sebeple daha çok ekvatordaki ülkelerde yetişmektedir. Kaju kuru veya ıslak olan tropik bölgelerde yetişir. Büyümekte olan bir kaju fıstığının gündüz sıcaklık olarak 10 derecenin altına düşmemesi gerekir ve aynı zamanda kaju ağaçlarının 40 derece üzerinde olan sıcaklıkları iyi şekilde idare eder. Ortalama olarak günlük sıcaklığın kaju ağacının doğru bir şekilde meyve verebilmesi için ideal olan bir sıcaklıktır. Kaju fıstığı kuraklık için dayanıklı olabilirken soğuk için hiç dayanıklı değildir. Bu nedenle En çok ve en iyi Hindistan, Brezilya ve Vietnam’da yetişir.