Kaju Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kaju Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Türk toplumu olarak çerez yemeyi seven toplumlardan biridir. Fıstık, çekirdek, leblebi ve daha niceleri kuruyemiş tabaklarını süsler. Eğer daha da lüks olan çerez tabağı hazırlanmak istenirse içerisine mutlaka kaju da eklenir.

Kuruyemişlerin, çerezlerin nasıl yetiştiği az çok tahmin edilebilir olmasına karşın kaju da durum aynı değildir. Kajunun nasıl yetiştiği Türkiye’de genel olarak bilinmemektedir. Kaju diğer kuruyemişlere göre daha farklı olan ve daha farklı yetişen bir kuruyemiş türüdür. Gelin birlikte kaju hakkında detaylı bilgileri öğrenelim.

Kaju Ağacı Nedir? Kaju Ağacı Hakkında Bilgi

Kaju ağacı sakız ağacı familyasından olan tropikal iklim bitkilerinden biridir. İlk olarak Brezilya’da yetiştirilmiştir ardından Portekizliler kaju meyvesini tüm dünyaya tanıtmışlardır. 16 yüzyılın başlarında Portekizlilerin Brezilya’yı istila etmeleriyle kaju ağacı keşfedilmiştir.

Portekizli olan denizciler kaju ağacının tohumlarını batı Afrika’ya taşımışlardır. Batı Afrika’ya yerleşen Portekizliler burada kaju ağacını yetiştirmeye başlamışlardır. Kaju ağacı nemli ve yağışlı olan ekvator ikliminde yetişmek için elverişli olan bir ağaçtır. Batı Afrika’dan doğu Afrika’ya da yayılmış ve tüm dünyaya ulaştırılmaya başlanmıştır. Kaju ağacının Amasya elmasına benzeyen bir meyvesi bulunur. Kaju çerezi olarak tüketilen kısım ise bu meyvenin uç kısmıdır.

Kaju Ağacının Latince İsmi Nedir?

Kaju ağacının Latince ismi Anacardium occidentale şeklindedir.

Kaju Ağacının Özellikleri

Kaju ağacı normal şartlar altında oldukça yüksek olan bir ağaçtır. 14 metre uzunluğuna kadar ulaşabilen ağaçlardır. Kaju ağcının daha kısa olan türleri de bulunur. Yaklaşık olarak 6 metre kadar uzunluğa ulaşabilen cüce kaju ağaçları da bulunur. Cüce kaju ağaçları daha erken olgunlaşmaktadır. Kaju ağaçları genel olarak düzensiz şekle sahip olan kısa gövdelidir. Dört mevsim yeşil olan bir ağaçtır. Yaprakları spiral bir ekle sahiptir. Genel olarak kösele dokuya sahiptir.

Kaju Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Taze olan kaju tohumları kolaylıkla çimlenebilir. Kaju ağacı tohumları çimlendirildikleri takdirde her zaman ekilebilirler. İlk ekildiği günlerde tohumların nemli tutulmasına dikkat ederek her zaman ekilebilir.

Kaju Ağacı Nerede Yetişir?

Kaju ağacı tropikal iklime uygun olan bir meyvedir. Kuru veya ıslak tropik olan bölgelerde rahatlıkla büyüyebilmektedir. Büyümekte olan kaju meyvesi için gündüz zamanı 10 derece sıcaklığın altına düşmemesi gerekir. Kaju ağacı 40 derecenin üzerinde olan sıcaklıkları iyi idare etmektedir. Ortalama olarak derece olan sıcaklık kaju ağacının meyve vermesi için optimum sıcaklıktır. En yoğun olarak Ekvator çevresinde yetişir.

Kaju Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kaju en iyi olarak kumlu topraklarda yetişmektedir. Kumlu olan topraklar çok su tutmadığı için genel olarak çok verimli değildir. Bu sebeple kaju ağaçlarına daha fazla dikkat göstermek gerekmektedir. Kaju ağaçlarına ilave olarak gübre ve su sağlamakta verimi ürün elde edilebilmesi için gereklidir. Kuru dönemlerde kaju ağaçlarının daha yoğun şekilde sulamak oldukça önemlidir. Kaju ağacının zaman zaman budanması gerekir. Ölü, dolanmış olan ve zayıf olan dalları ağaçtan ayırmak için düzenli olarak budama işlemi yapılmalıdır.

Kaju Ağacı Yaprak Döker mi?

Kaju ağacı tüm yıl boyunca yeşil kalan ve yaprak dökmeyen ağaçlardan biridir.

Kaju Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Kaju ağacının bakımında dikkat edilecek noktalar hastalıklardan koruma, malçlama, budama, gübreleme ve sulama yapılmasıdır.

Kaju Ağacı Faydaları Nelerdir?

l Düşük yağ içeriği ile kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

l Kan basıncını içerdiği magnezyum ile dengeler.

l Saçlar için içerdiği bakır ile güçlendirici etkisi bulunur.

l Kalsiyum ve magnezyum minerallerinden dolayı sağlıklı kemiklere sahip olunmanızı sağlar.

l Safra taşı oluşmasını yüzde 25 kadar düşürür.

l Kilo vermeyi kolaylaştırır.

l Antioksidan içerir.

l Sinir sağlığına içerdiği magnezyum ve kalsiyum ile çok iyi gelmektedir.

Kaju Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Kaju ağacı genel anlamda sağlıklı olduğunda haşere içermez. Ağaç etrafında eğer uçuşan çay sivrisineklerinin olduğu gözlemleniyorsa kaju ağacının ilaçlanması gerekir. Bazen kök delici ya da gövde delici olan haşereler kaju ağacının başına bela olabilmektedir. Bu duruma karşı da kaju ağacının ilaçlanması gerekmektedir.