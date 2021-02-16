Kaju Ağacı Nasıl Yetişir? Kaju Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Sakızgiller familyasına ait olan kaju ağacı, sıcak ve tropikal iklimleri seven bir bitkidir. Ülkemizde daha çok kuruyemiş olarak tüketilen kaju meyvesinin pek çok kişi tarafından sevilen bir tadı vardır.



Kaju Ağacı Nasıl Yetişir?



Dört mevsim yeşil kalan ve genelde boyları uzun olan kaju ağaçları salkım şeklinde çiçek açarlar. Bu çiçeklere kaju meyvesi, meyvenin çekirdeklerine de bizim daha çok kuruyemiş olarak tükettiğimiz kaju adı verilir.



Kaju ağacı sıcak ve tropikal ortamlarda yetişir. Kumlu topraklar kaju yetişmesi için oldukça idealdir. Kaju ağacı yetiştirmek için taze kaju tohumları gereklidir. Kısa sürede çimlenen kaju tohumları önce saksıya ekilir. Saksıda biraz büyüdükten sonra toprağa dikilen kaju tohumlarının ilk günlerde nemli tutulması son derece önemlidir. Nemli tutulan kaju tohumları 4 veya 5 gün içerisinde filizlenmeye başlarlar.



Kaju Ağacı Nerede Yetişir?



Kaju sıcak havaları ve tropikal iklimi seven bir bitkidir. Dünyaya kaju 16. yüzyılda Brezilya'yı işgal eden Portekizliler tarafından tanıtılmıştır. Kajunun doğal olarak yetiştiği yerler genelde Güney Amerika bölgesidir. Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın kuzeyinde farklı kaju türlerine rastlanır. Ancak kajunun anavatanı Brezilya'dır.



Kaju Ağacı Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Kaju ağacı ortalama 25 derece sıcaklık isteyen bir bitkidir. 10 ila 40 derece sıcaklığın olduğu bölgeler kaju yetiştiriciliği için elverişlidir. Kaju Türkiye'de yetiştiriciliğinin yapılması oldukça zor olan bir ağaçtır. Bu nedenle kaju ülkemizde ithal edilmektedir.



Kaju Ağacı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Kaju en değerli kuruyemiş türlerinden biridir. Genelde kuruyemiş olarak bilinen aslında kaju ağacının çekirdeğidir. Kaju ağacının meyvesi de tüketilebilir. Meyve suyu olarak veya çiğ olarak tüketilen kaju meyvesinin çekirdeği dışında bulunur. Salatalarda, mezelerde ve çeşitli diyet tariflerde kullanılan kaju çekirdeği son derece faydalı ve sağlıklı bir besindir.



Kaju üretiminde dünyada ilk sırada Vietnam yer alır. Vietnam'dan sonra ise sırada Hindistan vardır. Sırasıyla Fildişi Sahilleri, Benin, Tanzanya, Endonezya ve Brezilya olmak üzere dünyadaki kaju yetiştiriciliği sıralaması yapılabilir.