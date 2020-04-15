Kahvenin Güzelliği: Kafein Aşılı Maske

İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO’nun yakın zaman önce piyasaya sunduğu kafein aşılı mikrofiber Shimmer Freak maske ile sadece 90 saniye içinde yüzünüzdeki yorgunluk belirtilerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Neredeyse tüm aktivitelerimizi artık dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriyor, yaşamımızı sosyal mecralarda vakit harcayarak, online toplantılar yaparak geçiyoruz. Daha önce vakit bulamadığımız konulara zaman ayırıyor, yeni ve farklı şeyler deniyoruz. Ancak vazgeçemediğimiz bir alışkanlığımız var ki: o da kahve! İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO, güzellik meraklılarını kafeinin bilinmeyen yanlarını keşfe çağırıyor.

Ne kadar kahve tüketmeliyiz?

Yetişkinlerde günde 3-4 fincan kahve tüketimi faydalı etkiler sağlıyor. Günlük ortalama 400 miligram yani 3 tatlı kaşığı kahve yetişkinler için tavsiye edilen tüketim miktarı olsa da hepimiz ara ara keyifli kahve kaçamaklarını seviyoruz. Kişinin genetik ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak kahvenin tüketim sıklığı ve miktarı değişiklik gösteriyor. Kimileri için 3-4 fincan kahve yararlı iken kafein toleransı düşük bireylerde 3-4 fincan tüketimi kahve uykusuzluğa ve strese yol açabiliyor. Yaşlıların kafein hassasiyeti daha düşük olduğundan bu miktarın günde 2 fincanla (1 tatlı kaşığı kahve) kısıtlanması gerekiyor.

Keyifli anların vazgeçilmezi

Keyifli sohbetlerin, sıkı dostlukların gizli kahramanı, birçok deyim ve atasözünün başrolünde yer alan kahvenin sağlığa da birçok önemli katkısı bulunuyor. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı olduğunu bilmeyen yok. Uzun bir geçmişe sahip kahve, özünde bir meyve çekirdeğinden geliyor. Kafein ise aslında o çekirdeği dış etkenlerden korumak için doğal olarak üretilen bir katman. Sabah, öğle ve akşam saatlerinin en çok tercih edilen içeceklerinden olan kahve, birçok farklı türde hazırlanıyor. Kahve geek’leri espresso’yu tercih ederken, geleneksel tatlardan vazgeçmeyenler Türk kahvesini, hafif bir lezzet arayanlar latte’yi, kahve keyfini uzun soluklu yaşamak isteyenler ise filtre kahveyi tercih ediyor.

Kahve içtiğinizde kafein, beyninize gitmeden önce mideniz tarafından hızla emiliyor. Uyarıcı bir etkiye sahip olan kafein, merkezi sinir sistemini de rahatlatarak yorgunluk hissini azaltıyor. Konsantrasyonumuzu yükselten kafein, odak aralığımızın da genişlemesine imkan veriyor. Yapılan araştırmalara göre günde 3 fincan kahve tüketen bireylerde kalp damar, beyin damar, karaciğer hastalıkları ile kanser, alzheimer, parkinson, multiple skleroz gibi hastalıkların görülme sıklığı azalıyor.

Bunun yanında metabolizmayı da hızlandıran kafein, kilo vermeye yardımcı oluyor. Özellikle spordan ya da masajdan yarım saat önce içilen bir fincan kahve; yağ hücrelerinin yakımını hızlandırdığı gibi egzersiz sırasındaki performansınızı da artırarak antrenman yapma süresini uzatıyor. Sportif aktivite öncesi kahve içenler egzersiz sırasındaki kas ağrılarını ve acılarını daha az hissediyor. Kahve içerisindeki bir madde kaslarda bulunan ağrı reseptörlerini azaltarak daha yüksek yoğunluklu egzersizlere yönelmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle kafein kas ağrılarını azaltmada oldukça güçlü bir madde olarak öne çıkıyor.

Kafein göz altı torbalarını hafifletiyor

Kahvenin temel yapı taşlarından olan kafein, vücudumuza sağladığı birçok faydanın yanında cildimiz için de vazgeçilmez bir kaynak. Amerikan Sağlık Enstitüsü’nce yapılan araştırmalarda kafeinin gözaltında oluşan torbaların giderilmesine yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Ciltte bulunan kızarıklık, iltihaplanma gibi kusurları en aza indirgeyerek görünümlerini de azaltmaya yardımcı olan kafein, cildinizin pürüzsüzleşmesini sağlıyor. Cildin alt katmanlarında bulunan damarları daraltarak ciltte görünen şişkinliklerin dinmesine yardımcı oluyor ve daha sıkılaşmış bir görünüm sağlıyor. Cildimizde zarar görmüş hücreleri öldüren, yeni ve sağlıklı hücreler oluşmasına yardımcı olan kafein, UV ışınlarına karşı hassas olan ciltler için de iyileştirici bir özellik taşıyor.

Kafein hakkında yapılan başka bir tıbbi çalışmada ise anti-enflamatuar özellikle olduğu saptandı. Yani kafein enflasmasyonu (iltihaplanma) önleyerek kan dolaşımını hızlandırıyor. İçildiğinde vücuttaki enflamasyonu gideriyor, sürüldüğünde ise o bölgedeki dolaşımı hızlandırıp morlukları ve lekeleri gideriyor. Yatıştırma (exfoliate) özelliği sayesinde cildi daha yumuşak bir bakım ile buluşturan kafein, kan dolaşımı hızlandırıp deri altında biriken fazla suyu atıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde kahve ciltteki kusurların görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.

Kafein Aşılı Mikrofiber Maske

Foreo'nun güzellik endüstrisinde bir çığır açan akıllı maske cihazı UFO ile birlikte çalışan Shimmer Freak maske, kafein aşılı mikrofiber içeriği sayesinde yorgunluk belirtilerini sadece 90 saniyede ortadan kaldırıyor. UFO’nun sahip olduğu mavi LED ışık teknolojisini ve Kriyoterapi (soğutma) modu sayesinde düzenli olarak uygulandığında koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor, gözleri tamamen yenilenmiş bir görünümle kavuşturuyor. Kore’nin seçkin maske formülleriyle dermal teknolojileri birleştiren UFO, Shimmer Freak maske ile göz çevresindeki hassas cildi tazelerken yorgun gözleri uyandırıyor. Onarıcı etkisiyle niasinamid mucizesini cildinizle buluşturan Shimmer Freak maske, antioksidan ve nemlendirici özelliği sayesinde göz çevresindeki hassas cildi canlandırmaya ve yenilemeye yardımcı oluyor. Antioksidanlar bakımından zengin olan Shimmer Freak maske, daha pürüzsüz, daha parlak bir görünüm için cilde enerji veriyor.

Ev Ortamında Profesyonel Bakım

Shimmer Freak maske, günün yorgunluğunu yüzünüzden atmanız için kafein aşılı mikrofiber mucizesini kullanıyor. Kriyoterapi gözaltlarındaki şişliği azaltmaya yardımcı olurken, UFO’nun sahip olduğu kırmızı LED ışık terapisi ve hassas titreşimleri sayesinde aydınlatıcı kafein formülünün emilimi de kolaylaşıyor. Paraben, fenoksietanol, silikon, disodyum gibi zararlı maddeler içermeyen Shimmer Freak maske kafeinin eşsiz doğal içeriği sayesinde anında onarıcı bir etki sağlıyor.