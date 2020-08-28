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MAHMURE ÖZEL

Kahve Yerine Tercih Edebileceğiniz 2 Faydalı Çay Tarifi

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Kahve Yerine Tercih Edebileceğiniz 2 Faydalı Çay Tarifi
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"Vücudunuzu ve zihninizi güçlendirmek için günlük kafein dozunuzu kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki sağlıklı çaylardan birini kahvenin yerine tercih edebilirsiniz. Daha iyi uyumanıza, anksiyeteyi ve stresi azaltmanıza ve aynı zamanda kan şekeri seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilirler."

Oolong Çayı

Bazı çaylarda bulunan gama-aminobütirik asit (GABA), sinir sisteminde rol oynayan bir kimyasaldır. GABA içeren oolong çayı içmek stresinizi azaltabilir.

Oolong çayı nasıl yapılır?

Tek kişilik oolong çayı hazırlamak için 1 büyük bardağa 1,1.5 çay kaşığı oolong yaprağı koyabilirsiniz. Yaklaşık 85 derecelik su ile ortalama 4 dakika demlenmesi önerilir.

Papatya Çayı

Papatya çayı daha iyi uyumanıza yardımcı olduğu için iyi bilinir, ancak daha yeni araştırmalar şeker hastaları için de faydaları olabileceğini gösteriyor. Son zamanlarda yapılan birkaç araştırmaya göre, her yemekten sonra bir bardak içmek kanınızdaki glikozu dengelemeye yardımcı olabilir.

Papatya çayı nasıl demlenir?

2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatyayı bir kaba koyun ve üzerine yarım litre su koyup kaynatın. Çayın iyice demlenmesini bekleyin. 5-6 dakika kaynattığınız papatya çayını süzerek bir bardağa boşaltın. Tatlandırmak için birkaç damla limon ya da bal kullanabilirsiniz.

Hangi Bitki Çayı Ne Kadar Tüketilmeli
Hangi Bitki Çayı Ne Kadar Tüketilmeli?

 

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