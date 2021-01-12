Kahve Telvesi Bitkiler İçin Faydalı mı?

Kahve telvesi az miktarda nitrojen içeriyor olsa da bir gübre çeşidi değildir. Bitkilerin büyümesi için gerekli bir besin olan nitrojeninin demlendikten hemen sonra telvede bulunmadığı ortaya çıktı. Bitkilere herhangi bir gerçek değer sağlamak için, kahve telvelerinin bir kompost yığınında parçalanması için biraz zamana ihtiyacı var.

Organik maddenin, bitkilerde bulundurdukları tek tek besinleri elde edebilmesi için önce (kompostlama yoluyla) ayrıştırılması gerekiyor. Melbourne Üniversitesi'ndeki toprak araştırmacıları, kahve telvesini brokoli, pırasa, turp, viyola ve ayçiçeği toprağına doğrudan uyguladılar. Kahve telveleri toprağın tutabileceği su miktarını artırıyor gibi görünse de sonucunda beş tür bitkinin de büyümesini engelledi.

Her türden kompostlanmamış mutfak artıkları küf için gerekli koşulları oluşturmanın yanı sıra istenmeyen mantarları, bakterileri ve mantar sivrisineklerini bitkinize çekebilir.

Kahve telvesi bitkiler için nasıl kullanılır?

1. Telveleri kompost yığınınıza ekleyin

Nitrojene ek olarak, kahve telvesi bitmiş kompostunuza fosfor ve potasyum ekleyebilir ve her ikisi de bitkinin büyümesine yardımcı olur. Kahve telvelerini kompost kutunuza ekleyin ve şansınız varsa birkaç ay sonra besleyici yoğun bir toprak katkı maddesine sahip olacaksınız . H

2. Bir kompost çayı yapın

Bitmiş kompostu saksı karışımınıza eklemek yerine sıvı yem kullanmayı tercih ederseniz, kendi kompost çayınızı demleyebilirsiniz. Kompost çayı ayrıca komposttan çözünür besinler ve bazı faydalı mikroplar içerecektir.