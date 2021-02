Kahve Nasıl Yetişir? Kahve Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kahvenin keşfi 16.yüzyıla kadar dayanmakta olup bu dönemlerde yetiştirilmesi Etiyopya sınırları içerisinde kısıtlı kalan kalmış olup günümüzde yoğun bir şekilde Güney Amerika ülkesinde yetiştirilen bir üründür.



Kahve Nasıl Yetişir?



Kahve, yeterli neme sahip olan ortamlarda insan müdahalesi olmadan, kendiliğinden yetişmekte olan kökboyasıgiller cinsinden bir ağaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kahve ağacı 5-7 m arasında değişkenlik gösteren uzunluklara sahiptir.



Kahve ağacı yapraklarını hiç bir zaman dökmez ve her daim yeşil, parlak ve kaygan bir görünüme sahiptir. Kahve ağacında bulunan yaprakların koltuk kısmında yumak biçiminde çiçekler bir arada bulunur. Bu çiçekler ilk başlarda kokulu olmakla birlikte beyaz bir renkte sahip olurlar. Görsel olarak biraz kirazı andırsa da daha çok zeytine benzer bir yapıya sahiptirler. Bu çiçekler olgunlaştıkça erguvan kırmızısı rengine bürünürler.



Ağaçta bulunan her bir meyvemsi yapının içinde bir yanı yassı diğer yanı tümsekli ve boyunca derin bir çizgiye sahip öz içinde iki tohum mevcuttur. Bu tohumların her biri kahve taneleridir. Kahve ağacındaki her bir tohum, gümüş renkte olan bir zarla kaplı halde ve kılıf içinde bulunmaktadır.



Bir kahve ağacı ancak 3-4 yaşına geldiğin zaman adına kahve denen taneleri vermeye başlar ve bu tanelerin büyümesi çok yavaştır. Kahve ağaçlarının çiçeklenmeden olgunlaşmaya kadar geçen süreçleri 8 ile 12 ay arasında değişkenlik göstermektedir. Bunun anlamı ağaç üzerinde aynı anda hem çiçek hem de kahve tohumu taşırlar. Yani ağaçlar bir anda kahve taneleri vermezler. Dalından koparılan kahve tohumu kısa süre sonra çimlenme özelliğini yitirir.



Kahve Nerede Yetişir?



Kahve ağaçlarının büyük çoğunluğu ticarete uygun ve oldukça kaliteli kahve verirler. Kahvenin en çok yetiştirilen türü ise Arabistan kahvesi yani Coffea Arabica olup Etiyopya’nın 1000-2500 m rakımlı bölgelerinde ve Yemen’in 500-1500 m rakımlı olan vadilerinde kendiliğinden yetişmektedir. Kahve ayrıca tropikal iklime sahip pek çok ülkede rahatlıkla yetişen bir ağaç türü olarak karşımıza çıkmaktadır.



Kahve Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Kahve her ne kadar dünya literatürüne Türk kahvesi olarak geçmiş durumda olmuş olsa da Türkiye’de kahve üretiminin yapılması söz konusu olmamaktadır. Bunun nedeni ise Türkiye'nin iklim koşullarının kahve üretimine uygun nitelikte olmamasıdır.



Kahve en çok ve en iyi nerede yetişir sorusunun cevabı olarak bir Güney Amerika ülkesi olan Brezilya demek doğru olacaktır. Çünkü Brezilya 150 yıla yakın bir süre boyunca dünyanın en çok kahve üretimi gerçekleştiren ülkesi unvanını elinde tutmaktadır.