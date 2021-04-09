Kahve Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? Kahve Çekirdeği Faydaları

Kahve çekirdeği kalp hastalığı riskini azaltması ile bilinir. Tip 2 diyabet riskini de azaltan kahve çekirdekleri dünyanın en güzel kahvelerinin üretilmesinde etkili olarak kullanılmaktadır.



Kahve Çekirdeği Nedir?



Dünyanın sıcak ve tropikal iklimlerinde kahve bitkisi yetişmektedir. Bu bitkide bulunan kahve çekirdeklerinden elde edilen kahveler ise dünyanın pek çok ülkesinde içecek olarak tüketilir. Soğuk suda etkili bir şekilde çözünemeyen kahve çekirdekleri aromasını genellikle sıcak su ve süte verirler. Tüm dünyada en çok sevilen içeceklerden birisi olan kahve de bu çekirdeklerden üretilmektedir. Eşsiz ve güzel bir lezzete sahip olan kahve çekirdeklerinden birbirinden güzel kahve çeşitleri elde edilebilir.



Kahve Çekirdeği Neye İyi Gelir?



Kahve çekirdeğinin sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Özellikle 65 yaş üstündeki kişiler kahve çekirdeği tükettiklerinde beyinsel ve sinirsel hastalıklar da önlenebilir. Kahve çekirdeği tüm bu riskleri de azaltacaktır. Kahve çekirdeklerinin bazı türleri zayıflamaya yardımcı olur. Kahve çekirdeğinin düzenli bir şekilde tüketilmesi bağ ağrılarının da kısa bir sürede dinmesini sağlayacaktır. Kahve çekirdeği Tip 2 Diyabet hastalığı riskini yüksek oranda azaltması ile bilinir. Doğal kahve çekirdekleri insülin direncini istenilen seviyelerde tutacaktır. Birbirinden çok yararı olan kahve çekirdekleri kalp krizi riskini de önemli ölçüde azaltması ile bilinir.



Kahve Çekirdeği Faydaları



Tip 2 Diyabet ve kalp krizi riskine karşı etkili olan kahve çekirdeği cilt kanseri riskini azaltmaktadır. Günde en az dört fincan kahve içildiği takdirde cilt kanseri riski de azalmaktadır. Kahve çekirdekleri tüm kanser risklerini de kısa sürede azaltarak kanser hücresi oluşumunu da engeller. Kahve çekirdekleri genel olarak parkinson hastalığı riskini de önemli ölçüde azaltır. Düzenli kahve tüketildiği takdirde kahve çekirdeği kişinin daha uzun yaşamasına yardımcı olacaktır. Kahve çekirdekleri genel olarak sağlık sorunlarının pek çoğunun önlenmesine yardımcı olacaktır.



Kahve Çekirdeği Zararları Var mıdır?



Kahve çekirdeklerinin aşırı tüketiminde çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir. Aşırı kahve tüketimi kalp ritmini olumsuz etkiler. Bu nedenle kalpte ritim bozuklukları oluşur. Yüksek miktarda kahve çekirdeği tüketimi de tansiyonu hızla yükseltebilir. Kahve çekirdeğinden yapılan kahvenin fazla tüketilmesi migren ataklarını da tetikleyebilir. Gebe kalmayı isteyen kadınların yüksek oranda kahve tüketmeleri sonucu doğurganlık da azalacaktır. Özellikle hamile kadınların yüksek oranda kahve tüketmemesi önerilir. Kahve çekirdeklerinden yapılan kahveler anne karnındaki bebeğe de zarar verir. Bu nedenle kahve çekirdeğinin fazla tüketilmesinin zararı da bulunur.



Kahve Çekirdeği Yutulur mu?



Kahve çekirdeklerinden genel olarak kahveler üretilmektedir. O nedenle kahve çekirdeklerinden üretilen kahveler içilebilir. Bunun yanı sıra yeşil kahve çekirdekleri kurutulduktan sonra çiğnenerek ve ya yutularak tüketilebilir. Yeşil kahve çekirdeğinin çimensi ve odunumsu bir tadı bulunmaktadır. Bu çekirdek sert yapılı olduğu için dişlere zarar verebilir. Asidi yüksek olan bu kahve çekirdeğinin tadı acı bitter gibidir. Kavrulmuş kahve çekirdekleri ise daha hassas yapılı ve daha yumuşak bir tada sahiptir. Bunlar rahatlıkla tüketilebilir.



Kahve Çekirdeği Yutmak



Kahve çekirdekleri çok yutularak tüketilmez. Kahve çekirdeklerinden kahve yapılabilir. Kavrulan kahve çekirdekleri çiğnendiğinde de damakta hoş bir tat bırakır.



Kahve Çekirdeği Yenir mi, ya da Nasıl Yenir?



Kahve çekirdeği çekilip öğütülerek birbirinden farklı kahveler üretilebilir. Bu kahveler de içilerek tüketilir. Kavrulan kahve çekirdekleri ise zevke ve isteğe bağlı olarak çiğnenir ya da yutulur.