Kahve Ağacı Nasıl Yetişir? Kahve Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?  

Kahve ağaçları 6 metre uzunluğa kadar ulaşabilmektedir. Dünya'nın pek çok yerinde kahve ağacı yetişmektedir. Kahve ağacının meyve vermesi için dikiminden en az 5 sene geçmesi gerekmektedir.

Kahve Ağacı Nasıl Yetişir?

Kahve ağacı dikildikten sonra en az 5 sene yetişmesi için emek harcanır ve 5 seneden önce meyve ermez. Kahve ağacını fidan şeklinde ilk olarak saksıda yetiştirebilirsiniz. Kahve ağacı daha çok tropik iklimi sevmektedir. Dolayısıyla yüksek yerler ide seven kahve ağacı bol yağış ister. Fidan şeklinde yetiştirilen kahve ağacı özel saksılarda yetiştirilir. Kahve ağacı gölgede ve bol su ile yetiştirilir. Bundan dolayı fidan şeklinde saksıya ektikten sonra bol su vermeli ve suyu ihmal etmemelisiniz. Toprağı nemli tutmak bu noktada önemlidir.

Kahve ağacı yükseklerde yetişmeyi sever. Dolayısıyla mutlaka ekilen yerin deniz seviyesinden en az 600 metre yükseklikte olması gerekmektedir. Kahve ağacı dikildikten sonra 5 sene sonra geçmesi meyve vermesi için yeterli bir süre olacaktır. Güneşe dayanacak hale gelen fidanlar toprağa ekilir ve büyümesi için yeterli miktarda su verilir. Kahve ağacı boyu 2 metreye ulaştıktan sonra budanmaya başlar. Kahve çekirdekleri toplanmadan önce kahve ağacında güzel kokulu çiçekler açmaya başlar. Bu çiçekler açtıktan 10 ay sonra kahve çekirdekleri çıkar ve toplanır.

Kahve Ağacı Nerede Yetişir?

Kahve ağacı daha çok Türkiye dışında yetişir. Dolayısıyla Güney Amerika ülkeleri, Kuzey Amerika ülkelerinde kahve ağacı daha çok yetişmektedir. Kahve ağacı buralarda tropik iklim olduğundan ve yüksek engebeli yerler bulunduğu için buralarda daha fazla yetiştirilir. Bir Güney Amerika ülkesi olan Brezilya, dünyanın en büyük kahve üretimi yapan ülkeler arasında yer almaktadır.

Kahve Ağacı Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Türkiye'de kahve yetiştirmek için uygun elverişli bitki örtüsü bulunmamaktadır. Kahve ağacı tropik iklimi tercih etmektedir. Tropikal iklimde daha hızlı büyüdüğünden dolayı kahve ağaçlarının ülkemizde yetişmesi son derecede zordur. İklim koşulları kahve üretimi için uygun olmadığından dolayı kahve ağacı yetiştirilmesi de mümkün değildir.