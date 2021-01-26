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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kahvaltıda İyi Gider: Yumurtalı Muffin Tarifi
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Kahvaltıda İyi Gider: Yumurtalı Muffin Tarifi

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Kahvaltıda İyi Gider: Yumurtalı Muffin Tarifi
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"Kahvaltı için alternatif bir lezzet arıyorsanız yapımı çok basit lezzeti ise efsane olan yumurtalı muffin tarifini deneyebilirsiniz!"

Yumurtalı muffin tarifi

Malzemeler:

  • 3 yumurta
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • Yarım çay bardağı kırmızı biber
  • Yarım çay bardağı yeşil biber
  • Yarım çay bardağı mantar
  • Yarım çay bardağı zeytin
  • 3-4 dilim pastırma
  • Bir tutam nane
  • Bir tutam taze soğan
  • 1 çay bardağı beyaz peynir

Hazırlanışı:

  • Yumurtaları ve sütü bir kaba alın, güzelce çırpın.
  • Kalan tüm malzemeleri ilave edin ve karıştırın. Muffin kalıbını yağlayın ya da kağıt muffin kalıpları kullanın.
  • Karışımı kaplara dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.
  • Yumurtalı muffin hazırlarken malzemeleri tamamen damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Afiyet olsun!
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