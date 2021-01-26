MAHMURE ÖZEL
Kahvaltıda İyi Gider: Yumurtalı Muffin Tarifi
"Kahvaltı için alternatif bir lezzet arıyorsanız yapımı çok basit lezzeti ise efsane olan yumurtalı muffin tarifini deneyebilirsiniz!"
Yumurtalı muffin tarifi
Malzemeler:
- 3 yumurta
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı süt
- 1 çay kaşığı karbonat
- Yarım çay bardağı kırmızı biber
- Yarım çay bardağı yeşil biber
- Yarım çay bardağı mantar
- Yarım çay bardağı zeytin
- 3-4 dilim pastırma
- Bir tutam nane
- Bir tutam taze soğan
- 1 çay bardağı beyaz peynir
Hazırlanışı:
- Yumurtaları ve sütü bir kaba alın, güzelce çırpın.
- Kalan tüm malzemeleri ilave edin ve karıştırın. Muffin kalıbını yağlayın ya da kağıt muffin kalıpları kullanın.
- Karışımı kaplara dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.
- Yumurtalı muffin hazırlarken malzemeleri tamamen damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Afiyet olsun!