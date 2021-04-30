Kahkaha Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kahkaha Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kahkaha çiçeği; Çitsarmaşıkgiller ailesine ait bir çiçektir. Bu çiçeğin anavatanı Arjantin'dir. Sarı, pembe, beyaz, turuncu, lila, kırmızı, mor gibi pek çok değişik renkte kahkaha çiçeği bulunur.

Kahkaha Çiçeği Nedir?

Kahkaha çiçeğinin diğer ismi petunya çiçeğidir. Ülkemiz çapında çok yaygın kullanılır. Yaz mevsimin rengarenk açan çiçekleri ve hoş kokusu ile benzersiz güzelliğe sahiptir. Mor, beyaz, kırmızı, sarı beyaz, pembe, turuncu, lila gibi renklerle bilinir. Bakımı zor bir çiçek değildir. Ekildiği zaman kendi kendine gelişir. Saksıda yetişen kahkaha çiçeği; dört mevsim kalıcıdır.

Kahkaha Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kahkaha çiçeği çok ilgiye gereksinim duyan bir çiçek değildir. Çiçeğin taşlı ve kumlu toprağa ekilmesi büyümesi açısından önemlidir. Gübreleme adına doğal hayvan gübresi kullanıldığında çiçeğin sağlığı olumlu etkilenecektir. Çok güneşi sevmeyen bir bitkidir. Yarı güneş e yarı gölge alanlara veya tam gölge alan alanlara ekildiğinde sağlığı açısından önemli olur. Sulama adına mutlaka olarak akşam saatleri beklenmelidir. Çiçek, akşam güneş battıktan sonra çiçek açar. Bu yüzden sulama akşam yapılmalıdır.

Kahkaha Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kahkaha çiçeğinin ekim vakti, dışarıda ilkbahar aylarında, ideal koşullar sağlandığı zaman iç ortamda kış mevsiminde ekilebilir. Çiçeğin çimlendirilmesinin ortam sıcaklığı 16 ile 22 derecedir. Tohumlar ekilmeden 1 gün önce nemli tülbent içinde bekletilmelidir. Çimlendirme saksı içerisinde olacaksa saksı toprağı, yüzde 30 perlit veya pomza içerikli torf veya cocopeat olmalıdır. Tohum ocaklarının arası 5- 10 santimetre arası olmalıdır. Her tohum ocağına ise 3 tohum atılmalıdır. Tohumlar, toprağın 1 santimetre altına ekilmelidir. Çiçeğin çimlenme süresi 3 ile 10 gündür. Çimlendirme toprağı, sulu olmamalı ve hafif nemli olmalıdır. Işık gören bir ortamda çimlendirme yapılmamalıdır.

Kahkaha Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kahkaha çiçeği oldukça hızlı çiçeklenen bitki olduğundan tohum alarak ekimi yapılabilir. Tohumların temin edilmesi adına, çiçekçileri ziyaret etmek doğru olacaktır.

Kahkaha Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kahkaha çiçeği; güneş ışığını çok sevmez. Bu yüzden çiçeğin yarı gölge ve yarı güneş alanlarda yetiştirilmesi gerekir. Sulama vakti adına mutlaka olarak akşam saatleri tercih edilmelidir. Çok nemli toprakları sevmediğinden sık sık sulama yapılmaması gerekir. Toprağı kurumaya yakın sulama yapılmalıdır.

Evde Kahkaha Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir.

Kahkaha Çiçeği Latincesi

Kahkaha çiçeği Latincesi; Ipomoea purpurea.

Kahkaha Çiçeği Özellikleri

Kahkaha çiçeği; sarmaşık familyasına aittir. Nemsiz ve kuru toprakları sever. Saba ve akşam saatlerinde çiçek açar. Çok değişik renkleri vardır. Nemli topraklarda, bütün nem yapraklarına giderek, çiçek açmaz. Tohumla çoğalan bir bitkidir. Bahçe veya balkonda yetiştirilmesi uygundur. Yaz mevsimi çiçeğidir ve kış mevsiminde kuruyup ölür. Hemen her şehirde rahat bir şekilde yetişir. Bakması zor olmamakla beraber kimi zaman kendi kendine bile yetişebilir.

Kahkaha çiçeğinin üç türü vardır. İlk türde kahkaha çiçekleri, değişik renklerde açar. Büyük kahkaha çiçekleri ikinci türdür. Bunlar, par veya bahçelerde daha sık tercih edilir. Çiçek bölümü, diğerlerine nazaran daha büyüktür. Sonuncu tür ise, sürüngen kahkaha çiçeği şeklindedir. Bu tür, kahkaha çiçekleri sarmaşık olarak değil sürünmeyi ve yerde açmayı seven bir türdür.

Kahkaha Çiçeği Faydaları

Kahkaha çiçeğinin faydaları;

- Kabızlık problemine çözümdür.

- Safra kesesi salgısını çoğaltır.

- Sindirim sisteminin sürekli çalışmasına destek olarak, hazmı kolaylaştırır.

- Bağırsak ve mide hastalıkları için yararlıdır.

Kahkaha çiçeğinin faydaları bu şekilde olmakla beraber yine de uzman birine danışmadan tüketilmemesi tavsiye edilir. Kahkaha çiçeğinin faydalarından yararlanmak adına çay şeklinde tüketilebilir.

Kahkaha Çiçeği Hikayesi

Oldukça eski dönemlerde, uzak bir ülkenin çok mutsuz kralı varmış. Bununla beraber saray yakınında, ufak bahçesinin kulübesinde yaşayan kimsesiz bir çiçekçi kız bulunurmuş. Kız, geçimini çok zor sağlasa bile elindekilerle mutlu olup, gülümsermiş. Kahkahaları ise saraydan dahi duyulurmuş. Kral, kızın mutluluğuna şaşırır bazen de kızarmış. Kral bir gün kızı yanına çağırmış.

Kız, kralın kendisini çağırmasından durumu anlayarak, kulübesinden ufak bir paket almıştır. Kral kıza, her gün neye bu kadar güldüğünü sormuş. Kız korkarak cevap vermiş. Bununla beraber yaşayarak görülmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir gün tohumlar, saray bahçesine ekilmiş. Ardından tohumlar çimlenmeye başlamış. Kral ise her sabah uyandığında penceresini açarak aşağı bakıyormuş. Gün geldiğinde çiçek ilk tomurcuklarını vermiş. Kralın yüzünde de ilk gülümseme oluşmuştur. Bununla beraber bu bitkiye kahkaha çiçeği ismi verilmiştir.