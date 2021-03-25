Kafur Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kafur Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kafur ağacı, ortalama 20-30 metre uzunluğuna varan boyu ile defnegiller ailesinin bir üyesi olan, tropikal kökenli bir ağaçtır. Ağacın bulunduğu takım Laurales, cinsi ise Cinnamomum’dur.

Kafur Ağacı Nedir?

Japonya’nın güneyi, Formoza ve Çin’in güney kısmında yetişen bir uzak doğu ağacı olarak bilinen Kafur ağacı, ortalama 2000 yıl civarı yaşayan uzun ömürlü bir ağaçtır. Gövdesindeki kabuksu dokunan ve odununda yer alan yağlardan Camphora adı verilen “kafur” elde edilir. Kafurun elde edile sürecine gövde kısmında yer alan yarıklarda kristalleşmenin başlaması, daha sonra suyun buharından faydalanılarak distilasyon işleminin gerçekleşmesi gerekir.

Kafur Ağacı Nerede Yetişir?

Kafur ağacı genellikle uzak doğuda Çin ve Japonya gibi ülkelerde yetişir. Ülkemizde de Akdeniz, Marmara ve Ege gibi sıcak bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Kışın yapraklarını koruması ve sıcağı sevmesi ülkemizde de her mevsimde damıtılarak yağ elde etmeyi mümkün kılmıştır.

Kafur Ağacı Nasıl Yetişir?

Kafur ağacının yetişmesi için ihtiyaç duyduğu iklim koşulları sıcak iklimlerdir. Özellikle tropikal sahalarda oldukça verimli bir ekim süreci gerçekleşebilir. Ağacın ortalama 5-10 cm uzunluğuna varan yaprakları ve derin damarlı yapısı ekim sürecinde dikkat çeken, bu ağacı özelleştiren detaylardan bir tanesidir.

Kafur Ağacı Özellikleri

Kafur ağacının tipik özelliklerinden biri yağ hücrelerinin havayla temasının ardından kristalleşme eğilimi göstermesidir. Bu özelliği ve gövdesinde yer alan yarıkların buharla damıtılması sayesinde kafur adı verilen yağ elde edilir. Özellikle bitkisel tıpta büyük faydaları olduğu gözlemlenen kafur yağı, şeffaf, renksiz ve tuza benzeyen kıvamı ile dikkat çeker. Tadı acı ve keskindir. Yalnızca tıpta değil kağıt sektöründe de pek çok alanda kullanılır.

Kafur ağacı aynı zamanda pek fazla su istemeyen bir ağaç türüdür. Ekim ve Kasım aylarında ağacın budaması yapılmaktadır. Bakım sürecinde dikkat isteyen ve ülkemizde koruma altında olan Kafur ağacı 2000 yıllık uzun ömrüyle oldukça verimli bir ağaçtır.

Kafur Ağacı Bakımı

Kafur ağacından verimli bir şekilde faydalanmak için budamasının Ekim ve Kasım aylarında yapılması gerekir. Güneşi ve ısıyı seven bir ağaçtır. Bakım sürecinde gerekli özenin gösterilmesi sayesinde verim elde etmek mümkündür.

Kafur Ağacının Faydaları

Kafur ağacından elde edilen kafur, geleneksel tıpta şifa amaçlı kullanılmaktadır. Aynı zamanda film şeridi, fotoğraf kağıdı, tarak, bilardo topu gibi ürünlerin yapım aşamasında ve sabun sanayide de değerlendirilir. Sağlık açısından kafurun faydaları saymakla bitmez. Bunlardan bazıları şöyledir;

- Kafur yağının badem yağı ile karıştırılarak göğüs kısmına sürülmesi öksürüğü yatıştırır.

- Akne ve sivilce problemlerine karşı iyi gelir. İltihap ve kızarıklıklarda da etkilidir.

- Burun tıkanıklığını açıcı etki gösterir, nefes almayı kolaylaştırır.

- Saçta oluşan bitleri giderir.

- Vücutta yorgunluk, halsizlik ve kas ağrıları gibi durumlara karşı etkilidir. Özellikle kafur yağıyla vücuda masaj yapmak kan dolaşımının düzenlenmesini sağlar.

- Topuk çatlakları üzerinde iyileşme sürecini hızlandırıcı etki gösterir. Ayak nasırlarını iyileştirir.

- Sivrisinek, böcek gibi haşeratlar üzerinde kovucu etki sağlar.

- Huzursuz bacak sendromuna karşı tedavi edici etki gösterir. Bu etki için kafur yağının bir miktar zeytinyağı ile karıştırıldıktan sonra bacaklara masaj yaparak sürülmesi önerilir. Benzer şekilde kafur bazlı kremler de kullanılabilir.

- Bronşit, balgam, kuru öksürük gibi şikayetlere yönelik olarak kullanılmaktadır.

- Özellikle spor yaralanmalarında ve antrenmanlarda oluşan morarma, kızarıklık ve darbelere karşı tedavi edici kafur merhemi önemli bir şifa kaynağıdır.

- Kan dolaşımına yönelik tipik rahatsızlıklarda tercih edilmektedir.

Kafurun kullanımı sırasında mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir. Doğru şekilde kullanılmaması halinde vücutta titreme, kusma, baş dönmesi, tansiyon, üşüme gibi etkilere yol açabilir. Bu nedenle mevcut bir şikayetin bulunması halinde kafur yağı içerikli bir ürün tercih edilecekse öncelikli olarak uzmana danışmak tavsiye edilmektedir.