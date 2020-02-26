'Kafka’nın Maymunu' Ankara Panora AVM’de Sahnede!

'Dönüşüm' hikâyesinde düşüncelerini ve duygularını bir hamam böceği metaforuyla bize aktaran Franz Kafka bu sefer de bir maymun ile bize toplumu ve hayatı sorgulatıyor.

“Bu oyunu izlemeliyim” diyorsanız linki tıklayın. 17 Mart’ta Panora AVM - Tiyatro Actor Studio’daki yerinizi alın.

“Kafka’nın Maymunu” oyununu Altan Alkan yönetmenliğinde ve oyunculuğu ile sizi büyüleyecek olan Doğukan Soyköy’ün performansıyla izleyeceksiniz.

Bir akademi üyeleri tarafından çağırılan maymun yaşamından insan yaşamına geçiş sürecini hikâyeleştiren Rot Peter / Kırmızı Peter, Afrika’da nasıl yakalandığını, kendisini nasıl bir gemi ambarında kafeste bulduğunu ve nasıl bir “çıkış yolu” aradığını anlatır.

Bu bir ilandır.

Etkisinden uzun süre çıkamayacağınız bu oyun için linki tıklayın.





Gemide olduğu süre boyunca insan taklidini yaparak bulunduğu yerden ve durumdan kurtulmak için çıkış yolları arayan bu maymunun iki seçimi vardır. Terbiyecisine teslim edilen maymun hayvanat bahçesinde bir kafesin içinde yaşayacak ya da bir Avrupalının ortalama kültürünü edinerek gösterilerde insan taklidi yapmayı tercih edecektir… Özgürlüğü seçemeyecek oluşunun karşısında bulduğu çare ise onun için sadece bir çıkış yolu olacaktı.

Franz Kafka’nın dediği gibi: “Yine söylüyorum. İnsanlara öykünmenin benim için çekici bir yanı yoktu; bir çıkış yolu aradığım için öykünmüştüm, başka nedenden değil.”

Toplumda bireylerin yabancılaşmasını, özgürlüğü, uygarlığı ve insana dair birçok duyguyu ve düşünceyi sorgulayacağınız bu oyunu izlemek için linki tıklayın.

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