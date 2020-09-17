Kadınların En Sık Yaptığı Tıraş Hataları

Yanlış tür tıraş bıçağı kullanmak

İstenmeyen tüyleri yok etmek için tıraş bıçağı satın alırken "Nasılsa kullanıp atacağım" deyip en ucuzunu almayın. En uygun fiyatlılar genelde tek bıçaklı olurlar ve bu da üç bıçaklı olanlarla kıyaslanamaz. Tüyleri istediğiniz pürüzsüzlükte alamayan tek bıçaklılar tamamen zaman kaybı olacaktır.

Küvette tıraş olmak

Duş sırasında tıraş olmak doğrudur ancak aynı şeyi küvet için söyleyemeyiz. Eğer banyonuzda küvet varsa ve siz de küvette uzunca bir vakit geçirdikten sonra tıraş oluyorsanız beklediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ilık bir banyo kıl köklerini yumuşatır ve tıraşı kolaylaştırır. Küvette uzun zaman geçirmek ise cildin şişmesine yol açar. Cildiniz şişken tıraşlarsanız şişlikler indiğinde pürüzsüz yerine tamamen temizlenmemiş bir cilt ile karşılaşırsınız.

Kuru tıraş

Sıcak bir yaz günü elbise giyeceksiniz ve bacaklarınızda tüyler var. Tıraş olmak için duşa girmeyi bekleyecek de vaktiniz yok. Ne yaparsınız? Tıraş bıçağını alır, bacaklarınızı hızlıca tıraş eder, durular ve çıkarsınız değil mi? Lütfen bunu sakın yapmayın! Kuru cildi tıraş etmek cilt hasarlarına, tahrişe ve hatta yaralara neden olabilir. Öte yandan kuru halde tıraşlarken cildinizi kesme riskiniz çok fazladır.

Tıraştan önce yıkamamak

Bacaklarınızı ıslatıp, tıraş kremi sürüp işe koyulmak mantıklı gibi görünse de bundan önce yapmanız gereken bir şey daha var; cildinizi iyice temizlemek. Bir sabun yardımı ile tıraş olacak bölgeyi güzelce temizleyin, tıraşlama işlemine öyle geçin. Cildinizde biriken bakterileri temizlemeden tıraş bıçağı kullanmak kulağa pek de sağlıklı gelmiyor, değil mi?

Tıraş bıçağını yanlış yöne uygulamak

Amerikan Dermatoloji Akademisi, tıraş bıçağının oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçmenin temel adımının, bıçağı doğru yönde kullanmak olduğunu söylüyor. Pek çok kadın tıraş olurken en sık bu hatayı yapıyor, bıçağı yanlış yöne uyguluyor. Tüylerinizin çıkış yönüne bakın; aşağıya doğru bakıyorlarsa bıçağı da yukarıdan aşağıya doğru uygulayın.

Tıraş kremi bittiğinde sabun kullanmak

Tıraş kreminiz bittiğinde duş jeli ya da sabun kullanmak çok mantıklı gelebilir ancak uzmanlar bunun pek de iyi bir fikir olmadığını söylüyor. Sabun kullanmak, tıraş bıçağının kayma hızını kontrol etmenizi zorlaştırır. Bu da kesik riskini arttırır.

Tek kullanımlık tıraş bıçağını çok uzun süre kullanmak



Tek kullanımlık tıraş bıçakları genellikle satın alabileceğiniz en ucuzudur ve mümkün olduğu kadar uzun süre kullanırsanız paranızın karşılığını gerçekten alırsınız, değil mi? Gerçek hiç de öyle değil. Tek kullanımlık bıçaklar gerçekten tek kullanımlıktır. Bir kere işini gördükten sonra işlevini yitirir. Siz kör bir bıçak ile tıraş olmaya devam ettiğinizde ise cildinizde tahrişe ve kesiklere neden olursunuz. Öte yandan eski bıçakların bakterilere ev sahipliği yaptığını da hatırlatalım. Yani tıraş bıçağınızı ne kadar sık değiştirirseniz sizin için o kadar iyi.

Tıraş sonrası nemlendirmemek

Tıraş olduktan sonra ne yaptığınız, öncesinde ve tıraş sırasında ne yaptığınız kadar önemlidir. Ve tıraş sonrası yapmanız gereken şey kesinlikle cildinizi nemlendirmektir. Kuru cilt, nemli cilde göre daha kolay tahriş olabilir. Tahriş olmuş cilt ise kızarıklık, kaşıntı ve kıl dönmesi gibi sorunlara davetiye çıkarabilir. Bu sebeple tıraş sonra cildinizi nemlendirmeyi asla ihmal etmeyin.