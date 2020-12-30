Kadınların Baş Belası: Selülit Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Kilo kaybı Birkaç kilo vermek selüliti ve görünümünü azaltabilir. Ancak tek başına kilo vermek her zaman işe yaramaz. Ayrıca kilo vermek herkes için sağlıklı bir seçenek olmayabilir. Eğer fazla kilonuz varsa bu madde sizin için geçerlidir. Zaten ideal kilodaysanız ya da ihtiyacınız olandan daha az bir ağırlığa sahipseniz bu maddeyi es geçebilirsiniz.