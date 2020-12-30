Kadınların Baş Belası: Selülit Neden Olur ve Nasıl Geçer?
Hayatının belli bir döneminde selülit sorunu yaşamayan kadın var mıdır? Hiç sanmıyoruz. Hemen her kadının başına gelen selülit, en yaygın cilt sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Selülitten kurtulmak için önce ona neden olan etkenleri bilmek, ardından ise uygun tedaviyi bulmak gerekir. İşte size detaylı selülit rehberi...
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Selülit nedir?
Selülit nedir?Selülit, ciltteki yağın bağ dokusuna doğru itilmesiyle oluşur. Bu, hepimizin çok iyi bildiği o düzensiz, engebeli görünümü yaratır. Selülitin tek bir görüntüsü yoktur, herkeste farklı derecelerde görünebilir. Hatta selülit kendi içinde 3 farklı dereceye ayrılır:
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1. derece (hafif): Bu bir portakal kabuğu dokusu gibi görünür ve bir ila dört yüzeysel çöküntü içerir. Deride çok fazla sarkma olmaz.
2. derece (orta): Deri, orta derecede bol dökümlü görünür. Beş ila dokuz orta derinlikte çöküntü vardır.
3. derece (şiddetli): Bu aşamadaki ciltte 10 veya daha fazla çöküntü vardır. Deride sarkma fark edebilirsiniz.
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Selülite ne sebep olur?
Selülit kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Aslında, 21 yaş ve üstü tüm kadınların yüzde 85'inden fazlası selülit sorunu yaşıyor. Genellikle vücudun kalçalar gibi daha fazla yağ içeren bölgelerini etkiliyor. Kadınlar bu bölgelerde doğal olarak daha fazla yağ taşıma eğilimindedir.
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Selülit genellikle aşağıdakiler gibi bir dizi faktörden kaynaklanır:
Yaş
Obezite
Kilo alımı
Kollajen kaybı
Aile öyküsü
Östrojen seviyeleri
Zayıf dolaşım
Doku iltihabı
Zayıf lenfatik drenaj
Cildin dış tabakasının incelmesi
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Selüliti azaltmanın yolları
Selülitin varlığı sağlığa zarar vermese de hemen herkesi rahatsız eder. Pürüzsüz, selülitsiz bir görünüm için yapılabilecek bazı şeyler var.
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Masaj
Uzmanlar, masajın kan dolaşımını arttırdığını ve bu sayede selülit görünümünü azalttığını söylüyor. Selülit için en iyi masajlar endermoloji, lenfatik drenaj masajı ve bağ dokusu manipülasyonu olabilir. 2010 yılında yapılan bir çalışma, bu tekniklerin üçünün de yağı azalttığını ortaya koydu.
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Hacamat
Hacamat çok eski bir alternatif tıp yöntemi olsa da özellikle son yıllarda çok fazla tercih ediliyor. Bazı uzmanlar, hacamat yaptırmanın selülit görünümünü iyileştirebilecek sıvı, toksin ve kimyasal yan ürün drenajını teşvik ettiğini söylüyor. Öyle ki, 2015 yılında yapılan bir çalışma, hacamat yaptıran kadınların 5 hafta sonra selülit görünümünde azalma görüldüğünü oryaya koydu.
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Kolajen peptitler
Kolajen, harika bir cildin yapı taşıdır. Kolajen eksikliği erken yaşlanmaya, kırışıklıklara ve selülitin artmasına neden olabiliyor. Kolajen takviyesi ve kolajen içerikli ürünler selüliti azaltmaya yardımcı oluyor.
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Daha fazla su içmek
Gün içinde ne kadar su içiyorsunuz? Susuzluk, selülitin en önemli dostudur. Susuz kalan bir cilt nemlenemez, kendini yenileyemez ve kuruluk başta olmak üzere çok sayıda cilt sorununa neden olur. Vücudu sulu ve nemli tutmak yani gün içinde yeterli miktarda su içmek, lenfatik sağlığı destekliyor, selülitlerin azalmasına yardımcı oluyor.
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Kilo kaybı
Birkaç kilo vermek selüliti ve görünümünü azaltabilir. Ancak tek başına kilo vermek her zaman işe yaramaz. Ayrıca kilo vermek herkes için sağlıklı bir seçenek olmayabilir. Eğer fazla kilonuz varsa bu madde sizin için geçerlidir. Zaten ideal kilodaysanız ya da ihtiyacınız olandan daha az bir ağırlığa sahipseniz bu maddeyi es geçebilirsiniz.
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Hindistan cevizi yağı
Hindistan cevizi yağı selülitlerin hepsini tedavi edemez. Ancak cildi nemlendirme özelliği ile pürüzleşmesine ve selülit görünümünün azalmasına yardımcı olabiliyor. Yapılan bir çalışma, saf Hindistan cevizi yağının nemlendirici olarak kullanıldığında mineral yağ kadar etkili olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca cilde uygulandığında iyileştirici özelliklere sahip olduğu da ortaya kondu.
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Kuru fırçalama
Kuru fırçalama yöntemi, vücutta pek çok soruna iyi gelen harika bir bakım şeklidir. Ciltte kan akışını sağlayan, ölü derilerden arındıran bu yöntem selülitlerin azalmasına da yardımcı oluyor.
En etkili tedavi yöntemi olarak size bazı egzersizle önereceğiz. Spor yaparak birçok sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Buna selülitler de dahil!
Aşağıda vereceğimiz hareketleri 12-15 tekrar yapmaya çalışın ve haftada iki ya da üç gün uygulamaya özen gösterin.
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Jump squat (zıplamalı squat)
Ayaklarınızı omuz genişliğinde açık tutun ve parmaklarınızı öne doğru tutun. Bir sandalye varmış gibi aşağıya doğru çömelin, dizlerinizin ayak parmaklarınızı geçmediğinden emin olun. Başlangıç pozisyonuna dönerken yukarı zıplayın. Yukarı zıplarken kalçalarınızı sıkın ve tekrar çömelin.
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Step-ups
Bir bankın, koltuğun ya da sağlam bir sandalyenin önünde dik durun. Bir ayağınızla koltuğun üzerine çıkın, sonra diğer ayağınıza da yukarı alın. Sonra bir ayağınıza geriye atarak yere koyun, ardından diğer ayağınıza da aşağıya alın.
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Kickbacks
Ellerinizi ve dizlerinizi yere koyun, emekleme pozisyonuna gelin. Bir bacağınızı arkaya doğru havaya kaldırın, diziniz yere gelecek şekilde indirin. 15 tekrar sonrası aynı hareketi diğer bacağınıza da uygulayın.