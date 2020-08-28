Kadınlarda Kolon Kanserinin 5 İşareti

Bağırsak Alışkanlıklarında Değişiklikler, Dışkıda Kan veya Rektal Kanama

Kabızlık, ishal, tuvalete gidememe veya dışkınızın boyutunda / şeklinde / renginde belirgin bir değişiklik kolon kanseri semptomu olabilir.

Her yıl erkeklerden daha fazla kadına kolon kanseri teşhisi konuyor bu nedenle bu kolon kanseri semptomları çoğaldığında kadınların tetikte olması çok önemli.

Bir ebeveyn, kardeş veya yakın akraba kolon veya rektum kanseri veya polip öyküsü olması, bu rahatsızlıkları geliştirme olasılığınızı artırır ve 50 yaşından daha erken tarama gerektirebilir. Bu semptomları düzenli olarak yaşıyorsanız doktorunuzla konuşun.

Kronik Karın Ağrısı veya Kramp

Bu listedeki diğer bazı belirtilerle birlikte fark edilirse, regl krampı gibi hissettiren bir kolon kanseri belirtisi olabilir.

Kadınlar, adet döngüsü ile ilgili semptomlar veya menstrüel kramplardan kaynaklanan abdominal kramplar gibi diğer jinekolojik problemlerle karıştırılması kolay olan kolon kanseri semptomları için risk altındadır.

Kadınların kolon kanseri taramasına yakalanma olasılığının erkeklerden yüzde 5 ila 10 daha az olmasına neden olan faktörlerden biri olabilir.

Spesifik olmayan semptomlar, jinekolojik organların ve rahatsızlıkların varlığı nedeniyle kadınlar arasında teşhisi daha zor hale getirebilir.

Açıklanamayan Kilo Kaybı

Kilo kaybı her zaman sağlıklı bir şey değildir. Bu diğer olası kolon kanseri semptomlarından iki veya daha fazlasıyla eşleştirildiğinde, istilacı hücrelerin yerleştiği ve vücudunuzun kalori sindirme yeteneğini etkilediği anlamına gelebilir.

Kanser öncesi kolon polipleri nadiren herhangi bir belirti üretir. Kilo kaybı ve bu diğer semptomlar, kolon kanseri ile ilgili ise, genellikle ya ülsere olan ya da kolondaki dışkı yolunu kısmen bloke eden daha büyük bir büyümeyi yansıtır.

Yorgunluk veya Zayıflık

Kendinizi her gün yorgun bulursanız - ve bu listedeki diğer kolon kanseri semptomlarından iki veya daha fazlasını yaşarsanız - doktorunuzdan veya bir gastroenterologdan randevu alın.

Kadınların sağ kolon kanseri geliştirme riski erkeklerden daha yüksektir, bu genellikle daha agresif olmakla kalmaz, aynı zamanda sigmoidoskopi gibi geleneksel tanı teknikleriyle saptanması da daha zordur. Son araştırmalar, kolonun sadece sol tarafını inceleyen taramalı sigmoidoskopinin kadınlarda kolon kanseri tespiti için yetersiz olduğunu ve tam kolonoskopi gerekebileceğini ileri sürdü. Kadınlar için en iyi kolon tarama stratejisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Anemi

Vücudunuzda demir eksikliği yoksa ve hala anemi ile mücadele ediyorsanız (özellikle menopozdan sonra), sistemik bir kolon kanseri semptomu ve durumun neden olduğu sindirim değişiklikleriyle ilgili bir sorun olabilir.