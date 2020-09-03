Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Yapılır?
""Kadınlarda idrar kaçırma temelde iki tip olarak karşımıza çıkar. Birinci tip stres tip idrar kaçırma öksürük hapşırık, ağır kaldırma ve fiziksel aktivitede oluşan idrar kaçırma şeklidir" diyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç, bu sorunun tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi."
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?Kadınlarda idrar kaçırma temelde iki tip olarak karşımıza çıkar. Birinci tip stres tip idrar kaçırma öksürük hapşırık, ağır kaldırma ve fiziksel aktivitede oluşan idrar kaçırma şeklidir. Stres tip idrar kaçırma anatomik nedenlere bağlı gelişir. En sık nedeni ise pelvik tabanın deformasyonudur. Tedavisi ise genellikle cerrahidir. İkinci tip idrar kaçırma ise sıkışma tipi idrar kaçırmadır. Herhangi bir fiziksel aktivite olmaksızın idrara yetişememe ve aniden idrar ihtiyacı olması ile beraber idrar kaçırma olması durumudur. Bu tip idrar kaçırmanın öncelikle tedavisi ilaç tedavisidir.