Kadınlara 'Göz Çevresine Yönelik Makyajlara Ara Verin' Uyarısı

Makyaj malzemelerinizi kimseyle paylaşmayın. Ortak kullanım her zaman risklidir. Makyajınızı steril şartlarda yapın, öncesinde mutlaka ellerinizi yıkayın. Eski veya uzun süre bekletilmiş makyaj malzemelerini kullanmayın. Bakteriyel risklere neden olabilir.

Kirpiklerinize bu dönemde sıvı makyaj malzemeleri sürmeyin. Göz kalemi, kaş kalemi, far gibi göz ve göz çevresine yönelik makyaj malzemelerini çok çok dikkatli kullanın. Mümkünse göz ve göz çevresi makyajından bir süre uzak durun. Bu dönemde yapay kirpik kullanmayın. Makyaj malzemelerinin kesinlikle gözle, göz mukozası ile temas etmemesine çok dikkat edin.

Makyajı temizlerken de gözle temastan sakının. Kontakt lens kullanıcısıysanız, önce lensi yerleştirin sonra makyaj yapın. Çıkarırken de önce makyajınızı temizleyin sonra kontakt lensi çıkarın. Yerleştirirken de çıkarırken de lense dokunmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın.

Kadınların kendilerine gösterdiği bakım ve özeni takdir ediyoruz ama her zamankinden daha çok, bu dönemde güzelliğinize gösterdiğiniz özeni ve dikkati, sağlığınıza göstermenizi istiyoruz.