“Kadın Kafası” Tiyatro Oyunu Alkışlarla Sahnelerde!

Hemen buraya tıklayıp farklı tarih seçeneklerinden birini seçerek indirimli bilet fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Bu bir ilandır.

Kadın ve erkek arasında yüzyıllardır bitmeyen bir savaş diye başlarlar klasik cümleye, 2 cinsi anlatırken... Peki, bu bir savaş değil de gereklilikse? Yani kadının erkeğe, erkeğin kadına ihtiyaç duyduğu bir dünyada beklentiler karşılanmadığı için ters düştülerse? Hangi toplumsal sınıf, sosyoekonomik ve kültürel farklılıkları temsil ederlerse etsinler kadın ve erkek aynı şeylere başta farklı tepkiler verip sonunda aynı noktada buluşuyor. İşte Kadın Kafası da tam bu noktada izleyicinin kafasını ve zihnini güldürerek açıyor. Çocukluk arkadaşı olan Aylin, Betül, Beyza ve Sevil’in bir akşam evde kız kıza oturup sohbet etmeye ve hayatlarındaki erkekleri çekiştirmeye başlamalarıyla eğlence başlıyor. İşin garip tarafı anlatılan, hayal edilen adamlarla hayallerini yıkan adamlar ne kadar da birbirine benziyor… Seyirciye düşense, kendi hayatlarına bakıp düşünmek, bolca kahkaha atmak ve Kadın Kafası’na erişmek… Bu keyifli oyunu size özel indirimlerle izlemek için buraya tıklamanız yeterli.

“Her Aşk Biraz Komiktir” ve “Arabesk Müzikali” oyunlarının yazarı İrfan Kangı’nın yeni oyunu olan Kadın Kafası’na biletinizi alıp; kadınların gücünü ve hayattaki gerekliliklerini, nahif ve esprili bir dille izlemek için hemen buraya tıklayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.