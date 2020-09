Kadın Girişimcilere Teşvikler

“ En önemli soru yeterli sermayeyi nereden bulacaksınız?”

“ Hemen nasıl para kazanacaksınız?”

“ Çocuğunuz da varsa, maddi – manevi nasıl her şeye yetişeceksiniz?”

“ Ekonomik krizde nasıl iş bulacaksınız?”

“ İyi bir fikrin var ama hangi parayla nereden başlayacaksınız?”

Fikrinizi söylediğinizde aldığınız cevaplar karşısında donup kalabilirsiniz. Bazen siniriniz bozulabilir, için için ağlayabilirsiniz de. Bazen de sizi hiçbir olumsuz düşünce yıldırmaz, hayalinizin peşinden koşarsınız. Her şey sizin elinizde.

Yukarıda yazdığım cümleler inanın bana ilk kez sizin karşılaşmış olduğunuz cümleler değil. Aksine iş fikrini yakınlarına veya arkadaşlarına anlattığında hemen hemen herkesin direkt olarak duyduğu cümleler. Tecrübeyle sabit. Ben de kime anlattıysam, iyi niyetinden asla şüphe etmeyeceğim birçok kişiden duymuş biri olarak yalnız olmadığınızı söylemek isterim.

Herkesle ortak korkularımızla yüzleşmek ve korkularımızı bir de başkasının ağzından dinleyerek daha çok gün yüzüne çıkarıp, bizi etkisi altına almaya izin vermek yerine farkında olup, bizi bu işi yapmaya teşvik eden motivasyonları bulup yola koyulmak ve biraz da kulak tıkamak olumsuz düşüncelere panzehir olacaktır.

Fikrin Gerçek Teşviki Maneviyat!

Hemen hemen her girişimcinin arama motorlarına girerek ilk arattığı kelime teşviklerdir. Çünkü genelde odaklandığımız ilk konu finansal konulardır. Maddiyatı çözdüğümüzde fikrimiz neredeyse tam olacaktır. Size işim gereği her gün onlarca iş insanı ile karşılaşan biri olarak söylüyorum, tek sorununuzun finansal konular olduğunu ve girişimcilikte her kapıyı sermayenizin açacağını düşünüyorsanız, bir olumsuz cümlede benden size gelsin: Batarsınız!

TEŞVİK SADECE MADDE DEĞERDE DEĞİLDİR

Teşvik kelime anlamı olarak bireyi bir eylemi gerçekleştirmek için motive etmek ya da motive eden anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sabah akşam düşündüğünüz, üstüne hayat kurguladığınız, kendi kendinizi çürütmek için binlerce soru sorduğunuz ve başarmak için cevap aradığınız fikrinizin yolculuğunun tamamının maddi teşvikten geçmesi mümkün değildir!

Bu sebeple yolculuğa çıkmak için maddi yetersizlikler ve korkular nedeniyle kurulan cümleleri sizler için biraz farklılaştırıp gerçek değerine getirmek istedim:

“Bugüne kadar aldığın her kararın sonucu başarılı oldu. Bunu da başaracağına inanıyorum.”

“İşinizde gerçekten mutlu olsaydınız ve işiniz hayaliniz olsaydı, işinizi bırakmazdınız.”

“Dünyada birçok girişimci anne var, siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Eminim başarırsınız.”

“Ekonomik krizleri fırsata çeviren binlerce insan var. Fikrine güveniyorsan, senin de bu kişiler arasında olmaman için hiçbir sebep yok.”

“Her kriz, fırsatını doğurur!”

“Hayalinin peşinden koşacak kadar cesur olmalısınız.”

“En iyisini düşünün, hayal ettiğiniz yerde olacaksınız ve bunu siz başaracaksınız!”

“Fikriniz çok orijinal, iyi bir pazarlama stratejisi ile başarıya ulaşırsınız”

“Başlangıçlar heyecan verir, bu güç sizde var!”

Ve hep bir ağızdan: Biz Çok Önemliyiz ve İstediğimiz, Hayal Ettiğimiz Her Şeyi Başarırız!

Biz kadınlar 1857 yılında fitili ateşlenmiş bir varoluş mücadelesinin baş kahramanlarıyız. Her birimiz o günden beri kendi hikayesini yazmaktan hiç çekinmemiş, hikayelerin içinde de hep en ağır sorumluluğu almış kişileriz. Bu sebeple girişimcilik hayalimiz için motive edici faktörün maddiyatın çok dışında çok daha derininde olduğunun farkına varmalıyız.

Kendi olumlamamızı kendimiz yapmalıyız. Hayalimizin en büyük amacı para kazanmamız olabilir, ancak hayalin tek sahibi ve amacı biziz.

Bu sebeple maddi tüm teşvikleri arama motorlarında, asıl teşviki kendi hayal gücünüzde ve azminizde bulabilirsiniz.

Sevgi ve çok daha sevgi...

Siz kadın girişimcilere…

Özlem Arslan Kart