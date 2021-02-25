“Kadın Çalışanlar İşletmelerin Büyümesine Katkı Sağlıyor”

“5 kıta ve 80’den fazla ülkeye kozmetik malzemesi ihraç ediyoruz. 2018’in ihracat lideriyiz. Renkli kozmetik sektöründe Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biriyiz. Dünyanın en büyük markalarının çözüm ortağıyız. Tüm bu başarıların kaynağı kadın çalışan popülasyonumuzun yüksek olması” diyen Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, “Kadın çalışan sayısı ile başarı arasında doğru orantı var” dedi ve ekledi: “Kadın çalışanlar işletmelerin büyümesine katkı sağlıyor.”





BAŞARININ ANAHTARI KADINLARIN DİKKATLİ, SABIRLI VE TİTİZ OLMASI



“Giz Kozmetik, kadınların aktif olduğu, üretime ve yönetime doğrudan katıldığı bir yapıyla faaliyetlerini sürdürdüğü için başarılı oluyor diyen İbrahim Zengin, “Kadınların dikkatli, titiz ve sabırlı yaklaşımı, firmamızı dünya ile yarışan bir kaliteye ulaştırıyor. Ürünlerimizin yüzde 90’ı kadınlara sesleniyor. Bu sebeple Ar-Ge’den laboratuvara, üretimden pazarlamaya kadın çalışan popülasyonu yüksek bir şirketiz. İstihdamın yaklaşık yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. Bu da beraberinde sürdürülebilir kaliteyi getiriyor.” dedi.