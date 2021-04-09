Kadife Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Kadife Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Kadife kumaş kıyafet, ev tekstili ve dokuma alanında en sık kullanılan kumaş türlerinden bir tanesidir. Son yıllarda sentetik malzemeler ile karıştırılan bu kumaş en şık ve en yumuşak kumaş olarak bilinmektedir.

Kadife Kumaş Nedir?

Kadife kumaş tekstil sektöründe en çok kullanılan kumaş türlerinden bir tanesidir. Fiyatı, kalitesi ve kullanım alanları ile öne çıkan kadife kumaşların birbirinden farklı renkleri de bulunur. Kadife kumaş erkek giyiminden çok kadın giyim sektöründe kullanılmaktadır.

Özellikle kadın vücudunun kıvrımlarını ortaya çıkaran gece kıyafetlerinin yapımında kadife kumaştan yararlanılır. Kendine özgü bir kumaş olan kadife ev dekorunda, perde ve kırlent yapımında da kullanılmaktadır.

Kadife Kumaş Nasıldır?

Kadife kumaşın tarihi çok uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Özellikle de geleneksel olarak ipekten yapılan kadife kumaşlar çoğu zaman polyester ile karıştırılarak hazırlanır. Kadife kumaş özel bir tezgahta çift kumaş olarak dokunmaktadır. Kadife iplikler için ekstra set çözgü ipliğinden yararlanılır. Ayrıca kesik uçları da kümeler halinde eşit şekillerde kesilir. Böylece kadife kumaşta yumuşak dokusu ile havlı bir yüzey ortaya çıkar.

Kadife Kumaş Terletir mi?

Son yıllarda talebin arttığı kadife kumaş sıcak bir yapıya sahip olduğu için vücudu terletebilir. Özellikle kış mevsiminde kullanılan kadife kumaşlar sıcak yapılı bir kumaştır. O nedenle kış aylarında kullanıldığında vücudu sıcak tutmaktadır.

Kadife Kumaş Özellikleri

Türk moda sektöründe önemli bir yere sahip olan kadife kumaşlar çok dayanıklıdır. Kolay yıpranmayan özel bir kumaş olan kadife modern ve klasik her alanda da kullanılabilir. Farklı renk ve desenleri olan kadife kumaşlar her devirde giyilebilir. Bu noktada kadife kumaşın modası hiçbir zaman geçmez. Kolay temizlenen kadife kumaş döşeme sektöründe de sık sık kullanılır.

Kadife Kumaş Kullanım Alanları

Kadife kumaşın kullanım alanları oldukça geniştir. Kadın giyim sektöründe yoğunlukla kullanılan kadife kumaşlardan özellikle gece kıyafetleri üretilir. Vücut hatlarını belli eden abiye kıyafetler için kadife kumaş oldukça şık görünecektir. Bunun yanı sıra koltuk döşemelerinde, ev tekstilinde ve kırlent yapımında da kadife kumaşlar tercih edilebilir.

Kadife Kumaş Esnek midir?

Türk giyim sektöründe önemli bir yere sahip olan kadife kumaş sık örüldüğü ve özel bir dokuma kullanıldığı için esnek değildir. Dokuları yumuşak, hacimli ve parlak olan kadife kumaşların bazıları ise esnek bir yapıya sahip olabilir. Kadife kumaşların kullanıldığı alanlar ve dokuma özelliklerine göre esneklik seviyeleri de belli olur.

Kadife Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Kadife kumaşlar farklı renk ve desende üretilebilir. Her dönemde moda olan bu kumaş türünün temizliği de oldukça kolaydır. Kadife kumaşların hassas ve özel bir kumaş olduğu için mutlaka yıkama talimatlarına uyulması gerekmektedir. Özellikle bu kumaşlardan üretilen kıyafetlerin kuru temizleme yapılması önerilir. Ayrıca kadife kumaşlar asla yüksek sıcaklıkta yıkanmamalıdır. Yüksek sıcaklıkta yıkanan kadife kumaşlar hızlı bir şekilde çeker. Kıyafetler de deforme olabilir.

Kadife Kumaş Sıcak Tutar mı?

Başta kadın giyim sektörü olmak üzere pek çok alanda kullanılan kadife kumaşlar yapısı gereği vücudu sıcak tutar. Tüylü ve hassas bir yüzeye sahip olan kadife kumaşın sıcak tutma özelliği olduğu için yaz aylarında giyilmemelidir. Pamuklu kadife kumaşlar diğer kadife kumaşlara göre çok daha sıcak tutarlar.