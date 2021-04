Kadife Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kadife Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kahverengi, turuncu, sarı, kırmızı gibi renkleri olan kadife çiçeğinin, dokusu kadifemsidir. Çiçeğin bilimsel adı; Tagetes Patula şeklinde bilinmektedir. Bununla beraber bu çiçek, papatyagiller ailesine aittir. Anavatanı Orta Meksika ve Amerika olan bu çiçeğin, ülkemizin sıcak bölgelerinde de yetiştiğini belirtmek önemlidir. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde çok rahat yetişen bu çiçek, suyu ve güneşi çok sever.

Kadife Çiçeği Nedir?

Kadife çiçeğinin genel olarak; kırmızı, sarı, turuncu ve kırmızı renklere sahip olduğunu ve kadifemsi bir görünümü olduğunu belirtmek önemlidir. Kadife çiçeği; ilkbahar aylarında ekilmektedir. Güneşi bol olan bölgeleri sevdiği için başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere sıcak iklimi olan her yerde yetiştirilebilir. Kadife çiçeği, pek çok üründe kullanılmaktadır. Şampuan ve sabun, bu ürünlerin başında gelir. Kadife çiçeğinden elde edilen yağın; sivilce, mantar, egzama gibi hastalıklara karşı destekleyene etkisi bulunur. Ağrı kesici özelliği bulunan kadife çiçeği yağı, ağrıyan yerleri rahatlatır. Kafide çiçeğinin, insan sağlığı açısından faydaları çok fazladır.

Kadife Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kadife çiçeğinin tohum ekimi Mart ile Mayıs aylarında yapılmalıdır. Bununla beraber yaklaşık olarak 15 gün içinde çimlenmeye başlar. Çimlenme başladığı zaman güneş ışığının fazla olması oldukça önemlidir. Çünkü bu çiçek, güneş ışığını çok seven bir çiçektir. Her çeşit iklim ve toprağa uyum sağlasa da soğuk hava çiçeği değildir. Suyu seven bir çiçektir. Bununla beraber yetişirken uygun saksı veya kaplarla yetiştirilmesi gerekir. Sıcak mekanlar kadife çiçeğinin bakımı açısından oldukça önemlidir.

Kadife Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kadife çiçeğinin tohumları; toprağa serpilip çimlendirilmelidir. Tohumların çimlenmesi kontrol edilerek, çimleninceye dek toprağı çok sulanmamalıdır. 2 ile 4 aylık sürecin sonrasında çimlenme tamamlanacaktır. Tohumlar çimlenince, şaşırtma uygulanmalıdır. Fideler oluştuktan hemen sonra bitki tohumlarının ekilmiş olduğu yerden alınıp, başka yerde yetiştirilebilir. Çimlenme sonrasında kadife çiçeği fideleri şaşırtıldıktan sonra yeni saksılara alınabilir. Bitki, kendi toprağında kalacaksa aralarında yaklaşık olarak 25- 30 santimetre kadar boşluk kalması oldukça önemlidir.

Kadife Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kadife çiçeğinin tohumları, çimlenince, şaşırtma uygulayarak çoğaltılabilir.

Kadife Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Kadife çiçeğinin tohumunun elde edilmesi adına ilk önce çiçeklerin kuruması beklenmelidir. Fakat çiçekler toplanarak, kurutulmamalıdır. Kadife çiçekleri sapları üstünde kurumalıdır. Daha sonra kuruyan çiçekler toplanabilir ve orta bölümündeki uzun tohumlar çekilerek alınabilir.

Kadife Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kadife çiçeği, suyu seven bir bitki olmakla beraber fazla sulama istemez. Çok fazla sulama yapıldığı takdirde bitki çürüyebilir ya da çiçeklerini geciktirebilir.

Evde Kadife Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir.

Kadife Çiçeği Anlamı

Kadife çiçekleri; tarih boyunca kutsal bir çiçek çeşidi olarak anılmaktaydı. Latin Amerika ve Meksika'da Azizler günü kutlamasında, İspanya'nın manastır bahçelerinde, Hindu'ların dini törenlerinde, cenaze ve festivallerde kadife çiçeği yer almaktaydı. Bu yüzden, kadife çiçeğinin anlamı; yeniden doğuş ve kutsal sevgi şeklinde kabul edilmektedir.

Kadife Çiçeği Latincesi

Kadife çiçeğinin Latincesi; Tagetes erecta'dır.

Kadife Çiçeği Özellikleri

Kadife çiçeğinin; kırmızı, turuncu, sarı, kahverengi gibi renkleri bulunmaktadır. Çiçek, dik yönde uzayarak yaklaşık olarak 15 santimetre ile 30 santimetre arasında bir uzunluğa yetişir. Çiçeğin yapraklarının dokusu kadifeye benzemektedir. Oldukça keskin bir kokuya sahip olan bu çiçeğin, zararlı böcekleri uzak tuttuğu söylenebilir. Bununla beraber köpek ve kedileri de etkileyen bu çiçek, kedi- köpek sahiplerinin ekmemesi gerektiği bir çiçek türüdür.

Kadife Çiçeği Faydaları

Kadife çiçeğinin faydaları;

- Kadife çiçeği; ağrı kesici özelliğe sahip olan bir çiçektir. Ağrı bulunan yerlere merhem şeklinde sürüldüğü zaman spazmları çözüp, rahatlama sağlamaktadır.

- Ezik, yanık, yara gibi cilt sorunlarına sürüldüğünde tedavinin sürecini hızlandırmaktadır.

- Kadife çiçeği; alerji önleyen ve mikrop kıran özelliğe sahiptir.

- On iki parmak bağırsağında oluşan ülserler adına eşsiz faydalara sahiptir.

- Hormonların üzerindeki olumlu etki sayesinde adet düzensizliklerini ve ağrıyı ortadan kaldırır.

- Kaşıntılı ayak mantarları adına oldukça olumlu etkilere sahiptir. Deri üzerindeki pigment lekeleri, yaşlılık lekeleri, kan çıbanları adına, çiçeğin öz suyu deriye uygulanmalıdır.

- İdrar söktürerek, kanın temizlenmesine yardımcı olur.

- Tansiyonu normal düzeye getirerek, vücudu kansere karşı savunmaktadır.

- Bebek bezleri yüzünden ortaya çıkan isiliklere iyi gelerek, cildin nemli kalmasına yardımcı olur.

- Kadife çiçeği, belli aralıklarla dişlere uygulandığı zaman plak oluşumunu önemli oranda azaltmaktadır.

Kadife Çiçeği Hikayesi

Kadife çiçeğinin hikayesi yoktur.