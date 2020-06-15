Kabızlığı Engellemek İçin Nasıl Beslenmeliyiz?

Zeytin, üzerine dökülen kekik ve zeytinyağı ile tüketildiğinde, kabızlık sorununa iyi gelir. Et tüketimi kısıtlanmalı. Ev içinde hareket, spor yapılması, yürüyüş, kuru veya taze kayısı ve incir ile bol su içilmesi uygun olur.

Günlük hayattaki stres, hareketsizlik bağırsağı tembelleştiriyor. Katı gıda ve fast food tüketimi, yetersiz sıvı alımı, lifli gıda yiyememek de en önemli sebeplerden. Muz, şeftali, aşırı çay, kahve asitli içecek tüketimi de kabızlığı tetikliyor.

"Hormonal bozukluklara dikkat"

Tiroid bezinin az çalışması, alzheimer, demans, multipl skleroz gibi nörolojik rahatsızlıklar, kalın bağırsak ve rektum kanserleri, iyi huylu tümörler, hemoroid kabızlığa neden olabiliyor. Bazı kalp, tansiyon veya alüminyum içeren ilaçların, antidepresanların ya da kan yapıcı demir ve kalsiyum ilaçlar ile hormonal bozuklukların da etkisinden söz etmek mümkün. Korku, panik, depresyon veya çocukluk çağında geçirilen travmalar gibi psikolojik rahatsızlıklar da kabızlığı tetikleyebiliyor. Bazen de seyahat veya WC'nin temiz olmaması ve aşırı hijyene dikkat etmek de, geçici kabızlığa neden olabilir.

"1 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketin"