Kabaran Saçlar İçin Hayat Kurtaran 5 Öneri

Saçlarınızın kabarmasını önlemek için izlemeniz gereken adımları anlatıyoruz...

Kurutma faktörü

Saç kurutma makinaları çok pratik olsa da sıklıkla kullanıldığında saçlardaki nemi azaltıyor. Eğer aceleniz yoksa duştan sonra saçlarınızı kendi kendine kurumaya bırakın. Eğer aceleniz varsa saçlarınızdaki fazla suyu havlu ile aldığınızdan emin olun ve çok yüksek olmayan bir sıcaklıkta kurutun. Ama siz siz olun saçlarınız çok ıslakken makina ile kurutmayın.

Yastık kılıfları

Sentetik kumaşlı yastık kılıfları saçın elektriklenmesine ve kabarmasına neden oluyor. Pamuklu yastık kılıfları da elektriklenmeye neden olabiliyor. Saçlarınızın kabarmasını önlemek için ipek kumaşlardan yardım alın.

Havlu etkisi

Saçlarınız zor şekil alıyorsa, uzun süre havlunun içinde tutmak şekil alma işlemini iyice zorlaştıracaktır. Böyle bir durumda klasik saç havluları yerine mikrofiber havlulardan yardım alabilirsiniz.

Doğru ürünler

Saç kabarmalarının önüne geçmenin en uzun vadeli ve etkili yolu doğru ürünler kullanmaktır. Öncelikle yapmanız gereken şey sülfat içermeyen şampuan kullanmak. Sülfat saçı kurutur ve kabarmaya neden olur. Bunun yerine şampuanınızın gliserin içermesine dikkat edin. Gliserin, saçların nemini korumasına yardımcı olur ve saç tellerini dış etkenlerden korur.

Saçlarınıza bakım yaparken kullandığınız maskelerin ve saç şekillendirici ürünlerin alkol içermemesine özen gösterin. Öte yandan saçlarınızın nemini arttırmak için doğal yağlardan yardım alabilirsiniz. Haftada bir kez nem takviyesi özellikli saç maskesi uygulamak kabarma sorununa iyi gelecektir.

Minik bir hile

Gün içinde saçlarınız kabardığında uygulayabileceğiniz basit ama etkili bir yöntem var; nemlendirici krem! Çantanıza bir nemlendirici atın (el kremi bile olur) ve gün içinde elektriklenen saç uçlarınıza ya da topuzunuzun önünden çıkan saçlara küçük bir miktar nemlendiriciden uygulayın. Günü kurtardınız bile!