Kärcher’den Tüketicilerine Daha Güvenli ve Konforlu Hizmet İçin Yeni Bir İşbirliği!

Kärcher www.karcher.com üzerinden alışveriş yapan tüketicilerine daha güvenli ve konforlu bir hizmet vermek için Kolay Gelsin ile yeni bir işbirliğine imza attı.

Dünya çapında temizlik teknolojilerinin öncüsü Alman devi Kärcher, Türkiye’de müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarıyla sektöre örnek olmaya devam ediyor. Ev & Bahçe kategorisinde www.karcher.com üzerinden yapılan alışverişlerde koşulsuz iade süresini 30 güne çıkaran, teknik servis ekibi ile de tüketicilerinin kapısına kadar giderek bedelsiz hizmet veren Kärcher, Kolay Gelsin ile gerçekleştirdiği iş birliği ile tüketicilerine yepyeni avantajlar sunuyor. Söz konusu işbirliği ile müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi amaçladıklarını aktaran Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen şu bilgileri verdi:

En az temasla, aynı gün teslimat

“Müşterilerimizin www.karcher.com’dan yaptıkları alışverişlerde paketlerinin daha güvenli taşınmasını sağlamak istedik. Bu işbirliği ile pandemi sürecini yaşadığımız şu dönemde her şeyden önce tüketicilerimize paketlerinin yüzde 70 daha az temasla ulaşmasını sağlamış olacağız. Bu iş birliği ile siparişlerin ertesi gün teslimatını sağlarken, Temmuz ayından başlayarak da İstanbul’daki siparişleri, sipariş verilen gün içinde teslim ediyor olacağız. Üstelik müşterilerimiz siparişlerinin teslimatını canlı olarak uygulama üzerinden telefonları aracılığıyla da takip edebilecekler.”

Kärcher olarak tüketicilerine onların hayatlarını kolaylaştıran çok çeşitli, inovatif ürünler sunduklarını söyleyen Gökmen, sorumluluklarının müşterilerini sadece Kärcher’in mükemmel ürünleri ile bir araya getirmekle bitmediğini ifade etti. “Satış sonrası hizmetlerde de mükemmelik önemli” diyen Gökmen Gökmen, müşteri memnuniyetinde çıtayı daha da yükseltecek yeniliklere imza atmaya devam edeceklerini aktardı.