Jurassic World Serisi Filmleri - Jurassic World Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Aksiyon dozu yüksek ve farklı hikayelerin yer aldığı filmler her zaman ilgi çekici olmuştur. Özellikle çok beğenilen ve izlenen filmlerin devam halkaları gelmektedir. Güzel bir film serisi de Jurassic World serisidir. Jurassic World serisi filmleri - Jurassic World serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki ayrıntıları derledik."
Dinozorların dünyasında heyecanlı bir hikayeye ev sahipliği yapan Jurassic Park filmi yeni uyarlaması ve yeni hikayeleriyle Jurassic World isminde tekrar izleyici karşısına çıkmıştır. Hikayenin ana kahramanları yine dinozorlardır. Vahşi ve durdurulması oldukça zor olan bu dinozorlar ile insanlar arasındaki mücadele nefesleri kesecek.
Jurassic Park'ın başladığı yer olan Pasifik kıyılarında geçen film oldukça ilgi çekmeyi başarmıştır. Muhteşem ve efsane olmuş bir serinin yeni versiyonu olması açısından izleyici için fazlaca merak konusu olmuştur. Serinin özüne bağlı kalan bu yeni seride dinozorlar daha çok gelişmiş ve daha vahşi hale gelmiştir. Bunu yapanlar ise insanlardır. Her şeyin kontrolünü elinde tuttuklarını sanan bir grup insan dinozorlar üzerinde çalışmalar yaparken kontrolü ellerinden kaçırırlar.
Jurassic World Filmleri ve İsimleri
Jurassic Park'ın başladığı bölgede kurulan bir tema parkı ile hikaye başlamaktadır. Gişede büyük başarılara imza atan ve görsel efektleri ile büyüleyici bir yapım olan serideki filmin isimleri şu şekildedir; Jurassic World ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık.
Jurassic World Serisi İzleme Sırası
Jurassic World serisi içerinde 2 adet film bulunmaktadır ve ilerleyen zamanlarda yeni bir halkanın seriye eklenmesi beklenmektedir.
1- Jurassic World
2- Jurassic World: Yıkılmış Krallık
1. Jurassic World
Dinozorların yaşadığı bir dünyaya adım attığımız bu ilk filmde heyecan ve gerilim bir an eksik olmuyor. Jurassic Park'ın bıraktığı mirası farklı bir boyuta taşıyan bu seri sayesinde oldukça heyecanlı zamanlar geçirebilirsiniz.
Jurassic World Konusu
Pasifik kıyılarına yakın bir yerde bulunan adada Dinozorların türü korunmaya çalışılmaktadır. Dinozorlar üzerinde çeşitli genetik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, Dinozorlar kontrolden çıkar ve arazide avlanmaya başlarlar. Bu dev canlıları durdurmak hiç kolay değildir.
Jurassic World Vizyon Tarihi
Filmin yayınlanma yılı 12 Haziran 2015.
Jurassic World Oyuncuları
Chris Pratt
Bryce Dallas Howard
Nick Robinson
Irrfan Khan
Lauren Lapkus
Ty Simpkins
Jurassic World Yönetmeni
Colin Trevorrow
2. Jurassic World: Yıkılmış Krallık
İlk filmin kaldığı yerden devam eden hikayede dinozorlar kana susamış şekilde yollarına devam etmektedir. Bu sefer Dinozorların nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Owen ve Claire ise bunun olmasını istememektedir. Bunun için zorlu ve aynı zamanda tehlikeli bir mücadeleye girişmek zorunda kalacaklar.
Jurassic World: Yıkılmış Krallık Konusu
Jurassic World adlı tema parkının tahrip edilmesinin üzerinden 3 yıl geçmiştir. Dinozorlar ise bölgeyi boşaltarak ormanın derinliklerine sığınmışlardır. Bu civarlarda yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Nublar adası yakınlarında yer alan bir yanardağ harekete geçer ve aktif hale gelir. Yanardağın hedefinde ise Dinozorların yaşam alanı vardır. Owen ve Claire ise Dinozorların neslinin tükenmesini istemez ve bu amaçla tehlikeli bir mücadeleye girişirler.
Jurassic World: Yıkılmış Krallık Vizyon Tarihi
Filmin yayınlanma yılı 8 Haziran 2018
Jurassic World: Yıkılmış Krallık Oyuncuları
Chris Pratt
Bryce Dallas Howard
Jeff Goldblum
Danielle Pineda
Justice Smith
Isabella Sormon
Jurassic World: Yıkılmış Krallık Yönetmeni
Juan Antonio Bayona