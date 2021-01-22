Jurassic World Serisi Filmleri - Jurassic World Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Dinozorların dünyasında heyecanlı bir hikayeye ev sahipliği yapan Jurassic Park filmi yeni uyarlaması ve yeni hikayeleriyle Jurassic World isminde tekrar izleyici karşısına çıkmıştır. Hikayenin ana kahramanları yine dinozorlardır. Vahşi ve durdurulması oldukça zor olan bu dinozorlar ile insanlar arasındaki mücadele nefesleri kesecek.



Jurassic Park'ın başladığı yer olan Pasifik kıyılarında geçen film oldukça ilgi çekmeyi başarmıştır. Muhteşem ve efsane olmuş bir serinin yeni versiyonu olması açısından izleyici için fazlaca merak konusu olmuştur. Serinin özüne bağlı kalan bu yeni seride dinozorlar daha çok gelişmiş ve daha vahşi hale gelmiştir. Bunu yapanlar ise insanlardır. Her şeyin kontrolünü elinde tuttuklarını sanan bir grup insan dinozorlar üzerinde çalışmalar yaparken kontrolü ellerinden kaçırırlar.



Jurassic World Filmleri ve İsimleri



Jurassic Park'ın başladığı bölgede kurulan bir tema parkı ile hikaye başlamaktadır. Gişede büyük başarılara imza atan ve görsel efektleri ile büyüleyici bir yapım olan serideki filmin isimleri şu şekildedir; Jurassic World ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık.



Jurassic World Serisi İzleme Sırası



Jurassic World serisi içerinde 2 adet film bulunmaktadır ve ilerleyen zamanlarda yeni bir halkanın seriye eklenmesi beklenmektedir.



1- Jurassic World



2- Jurassic World: Yıkılmış Krallık





1. Jurassic World



Dinozorların yaşadığı bir dünyaya adım attığımız bu ilk filmde heyecan ve gerilim bir an eksik olmuyor. Jurassic Park'ın bıraktığı mirası farklı bir boyuta taşıyan bu seri sayesinde oldukça heyecanlı zamanlar geçirebilirsiniz.



Jurassic World Konusu



Pasifik kıyılarına yakın bir yerde bulunan adada Dinozorların türü korunmaya çalışılmaktadır. Dinozorlar üzerinde çeşitli genetik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, Dinozorlar kontrolden çıkar ve arazide avlanmaya başlarlar. Bu dev canlıları durdurmak hiç kolay değildir.



Jurassic World Vizyon Tarihi



Filmin yayınlanma yılı 12 Haziran 2015.



Jurassic World Oyuncuları



Chris Pratt

Bryce Dallas Howard

Nick Robinson

Irrfan Khan

Lauren Lapkus

Ty Simpkins



Jurassic World Yönetmeni



Colin Trevorrow

2. Jurassic World: Yıkılmış Krallık



İlk filmin kaldığı yerden devam eden hikayede dinozorlar kana susamış şekilde yollarına devam etmektedir. Bu sefer Dinozorların nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Owen ve Claire ise bunun olmasını istememektedir. Bunun için zorlu ve aynı zamanda tehlikeli bir mücadeleye girişmek zorunda kalacaklar.



Jurassic World: Yıkılmış Krallık Konusu



Jurassic World adlı tema parkının tahrip edilmesinin üzerinden 3 yıl geçmiştir. Dinozorlar ise bölgeyi boşaltarak ormanın derinliklerine sığınmışlardır. Bu civarlarda yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Nublar adası yakınlarında yer alan bir yanardağ harekete geçer ve aktif hale gelir. Yanardağın hedefinde ise Dinozorların yaşam alanı vardır. Owen ve Claire ise Dinozorların neslinin tükenmesini istemez ve bu amaçla tehlikeli bir mücadeleye girişirler.



Jurassic World: Yıkılmış Krallık Vizyon Tarihi



Filmin yayınlanma yılı 8 Haziran 2018



Jurassic World: Yıkılmış Krallık Oyuncuları



Chris Pratt

Bryce Dallas Howard

Jeff Goldblum

Danielle Pineda

Justice Smith

Isabella Sormon



Jurassic World: Yıkılmış Krallık Yönetmeni



Juan Antonio Bayona