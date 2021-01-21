Jurassic Park Serisi Filmleri - Jurassic Park Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Jurassic Park, dinozorlar ile ilgili çekilmiş en yüksek bütçeli seridir. Bunun birlikte en çok izlenen bilim-kurgu serilerinden biri olan Jurassic Park, toplamda 5.5 milyar dolar gişe hasılatına ulaştı. Jurassic Park 1 ve Jurassic Park: Kayıp Dünya filmlerini yöneten Steven Spielberg, Er Ryan'ı Kurtarmak filmini çektiği için 3. filmi yönetemedi.

Görsel efektleri ile büyük beğeni toplayan seri uluslararası festivallerde birçok ödül kazandı. İlk film, 1994 en iyi ses miksajı, en iyi görsel efekt ve en iyi ses kurgusu dalında Oscar ödülüne layık görüldü. Serinin kazandığı diğer ödüller şunlardır: Hugo Festivali - En İyi Dramatik Sunum Ödülü, BAFTA Lloyds Bank En İyi Film Ödülü ve En İyi Aksiyon Sahnesi Dalında MTV Film Ödülü.



Jurassic Park Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Jurassic Park



2- Jurassic World



3- Jurassic Park III



4- The Lost World: Jurassic Park



5-Jurassic World: Fallen Kingdom



Jurassic Park İzleme Sırası



1- Jurassic Park



2- Jurassic Park: Kayıp Dünya



3- Jurassic Park III



4- Jurassic World



5- Jurassic World: Yıkılmış Krallık





Jurassic Park Konusu



Serinin ilk filminde, Jurassic Park'ın nasıl açıldığı anlatılıyor. Sivrisinek fosilleri üzerinde yıllar boyunca çalışan bilim insanlarının, bu fosillerden dinozorları klonlamayı başarır. Milyonlarca yıl öncesinde dünyaya meteor düşmesi sonucu yok olan dinozorlar, günümüzde tekrar yaşamaya başlar. Ancak son derece büyük ve saldırgan oldukları için Jurassic Park adı verilen özel bir tesiste tutulurlar.



Serinin ikinci filminde başka bir yere nakledilen Jurassic Park, artık çok daha güvenlidir. Fakat yapılan bir hata dinozorların serbest kalmasına ve ortalığı kan gölüne dönüştürmelerine neden olur.



2001 yılında vizyona giren Jurassic Park III'de bir adada yapılan gizli bilimsel çalışmalar ve bunun neticesinde klonlanan yeni dinozorlar anlatılıyor. Yeni türler mutasyona uğradıkları için çok daha büyük ve saldırgandır. Alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması ile birlikte mutasyona uğrayan dinozorlar adada dehşet saçar.



Serinin dördüncü ve beşinci filmlerinde Jurassic Park'ın adı Jurassic World olarak değiştirilmiştir. Deniz altında da yaşayabilen dinozorların sergilendiği Jurassic World'de yaşanan bir kaza sonucu dinozorların hepsi serbest kalır. Kapıların kapanması ile birlikte ziyaretçiler içeride kilitli kalır ve olaylar gelişir.





Jurassic Park Vizyon Tarihi



1- Jurassic Park



2- Jurassic Park: Kayıp Dünya - 19 Eylül 1997



3- Jurassic Park III - 24 Ağustos 2001



4- Jurassic World - 12 Haziran 2015



5- Jurassic World: Fallen Kingdom - 8 Haziran 2018





Jurassic Park Oyuncuları



Jualianne Moore



Sam Nielsen



Laura Dern



William H. Macy



Ty Simpkins



Chris Pratt



Bryce Dallas Howard



Vincent D'onfrio



Irrfan Khan



Daniella Pineda



Justice Smith



Rafe Spall



Miguel Sandoval



Adrian Escober



Cameron Thor



Christopher John Fields



Eric Edelstein



Brian Tee



Colby Boothman



Brad Bird



Ted Levine



Geraldine Chaplin





Jurassic Park Yönetmeni



1- Jurassic Park - Steven Spielberg



2- Jurassic Park: Kayıp Dünya - Steven Spielberg



3- Jurassic Park III - Joe Johnston



4- Jurassic World * Collins Travellow



5- Jurassic World: Fallen Kingdom - J. A. Bayona