Jumanji Serisi Filmleri - Jumanji Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Farklı konu ve ilginç hikayelerin yer aldığı filmler her zaman ilgi çekmeyi başarmıştır. Bu tarz filmlerde yer alan karakterler genellikle hazıfazalara kazınır ve unutulmaz olur. Jumanji filmi bu konuda iyi bir örnektir. Jumanji serisi filmleri, Jumanji serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki bilgileri sizler için derledik."
Jumanji filminin ana hikayesini Jumanji adındaki oyunu oynayanların başına gelenler oluşturmaktadır. Jumanji adındaki oyun hem tehlikeli hemde ölümcül sonuçlara yol açabilecek güçtedir. Bu oyunu bulupta oynayan kişilerin başına olmadık işler gelmektedir. Jumanji serisi zaman içerisinde farklı bir hal alarak yeni konsepti ve yeni karakterleri ile izleyici karşısına çıkmıştır.
Jumanji Serisi Filmleri ve İsimleri
Büyük bir ilgi çeken bu yapımda olaylar heyecanlı, gerilimli ve aynı zamanda eğlenceli bir şekilde ilerlemektedir. Jumanji serisindeki filmlerin ismi ise şu şekildedir; Jumanji, Jumanji: Vahşi Orman ve Jumanji: Yeni Seviye.
Jumanji Serisi İzleme Sırası
Jumanji serisi içerisinde toplam 3 film yer almaktadır. İlk film serinin başlangıcı olmakla birlikte daha sonraki filmlerde oyunun şekli değişmiştir. Seride yer alan filmlerin izleme sırası şu şekildedir:
1- Jumanji
2- Jumanji: Vahşi Orman
3- Jumanji: Yeni Seviye
1.Jumanji
Serinin ilk filmi olan Jumanji, filmde yer alan oyunun ismidir. Bu oyunun yarattığı etkinin boyutları ölümcül ve çok tehlikeli olacaktır.
Jumanji Konusu
Filmin ana karakteri olan Alan daha çocuk yaşta Jumanji ile karşılaşır ve oyunu oynamak için arkadaşıyla açar. Ancak, oyunu oynamaya başladıklarında oyun harekete geçer ve Alan oyunun içinde kaybolur. Alan, yıllar sonra oyunun içinden büyümüş halde geri döner. Ancak, Jumanji oyununu bitirmek ve bu yaşanacak felaketlerden kurtulmak zorundadır.
Jumanji Vizyon Tarihi
Filmin gösterim tarihi 22 Mart 1996 yılıdır.
Jumanji Oyuncuları
Robin Williams
Kirsten Dunst
Bebe Neuwirth
Jumanji Yönetmeni
Joe Johnston
2.Jumanji: Vahşi Orman
Jumanji filminin hayranlarının merakla beklediği seri yıllar sonra yeni bir konsept ile geri döndü. Jumanji oyunu bu sefer tyeni dünyaya ayak uydurarak bilgisayar oyunu şeklinde karşımıza çıkıyor.
Jumanji: Vahşi Orman Konusu
Aynı okulda okuyan 4 kişi ceza olarak temizlik yapmakla görevlendirirler. Temizlik yapmak için işe koyulan gençlerden birisi Jumanji oyununu bulur ve çalıştırır. Diğer arkadaşlarınında ona eşlik etmesi sonucunda oyun onları içine çeker ve vahşi ormanda sıkışıp kalırlar. Bu vahşi ormandan kurtulmak hiç kolay değildir. Çünkü, bilgisayar oyunu olan Jumanji içerisinde yer alan karakterlerin 3 canı vardır ve bu canları bittiğinde öleceklerdir.
Jumanji: Vahşi Orman Vizyon Tarihi
Filmin gösterim tarihi 5 Aralık 2017 yılıdır.
Jumanji:Vahşi Orman Oyuncuları
Dwayne 'The Rock' Johnsson
Kevin Hart
Jack Black
Karen Gillan
Jumanji:Vahşi Orman Yönetmeni
Jale Kasdan
3.Jumanji:Yeni Seviye
Serinin bu 3. filminde daha önce Vahşi Orman'dan kurtulan kahramanlarımız tekrardan oyunun içine girmek zorunda kalacak. Ancak, bu sefer işleri hiç kolay değildir ve oyunda birçok değişiö söz konusudur.
Jumanji:Yeni Seviye Konusu
Spencer ve arkadaşları Jumanji oyununun içinde beklenmedik yeni bir maceraya atılacaktır. Oyun daha zor olmuş ve düşmanlar daah güçlüdür. Ayrıca bu sefer oyundan çıkmak göründüğü kadar kolay olmayacaktır.
Jumanji:Yeni Seviye Vizyon Tarihi
13 Aralık 2019
Jumanji:Yeni Seviye Oyuncuları
Dwayne 'The Rock' Johnsson
Kevin Hart
Jack Black
Karen Gillan
Jumanji:Yeni Seviye Yönetmeni
Jake Kasdan