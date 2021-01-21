Jumanji Serisi Filmleri - Jumanji Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Jumanji filminin ana hikayesini Jumanji adındaki oyunu oynayanların başına gelenler oluşturmaktadır. Jumanji adındaki oyun hem tehlikeli hemde ölümcül sonuçlara yol açabilecek güçtedir. Bu oyunu bulupta oynayan kişilerin başına olmadık işler gelmektedir. Jumanji serisi zaman içerisinde farklı bir hal alarak yeni konsepti ve yeni karakterleri ile izleyici karşısına çıkmıştır.



Jumanji Serisi Filmleri ve İsimleri



Büyük bir ilgi çeken bu yapımda olaylar heyecanlı, gerilimli ve aynı zamanda eğlenceli bir şekilde ilerlemektedir. Jumanji serisindeki filmlerin ismi ise şu şekildedir; Jumanji, Jumanji: Vahşi Orman ve Jumanji: Yeni Seviye.



Jumanji Serisi İzleme Sırası



Jumanji serisi içerisinde toplam 3 film yer almaktadır. İlk film serinin başlangıcı olmakla birlikte daha sonraki filmlerde oyunun şekli değişmiştir. Seride yer alan filmlerin izleme sırası şu şekildedir:



1- Jumanji



2- Jumanji: Vahşi Orman



3- Jumanji: Yeni Seviye

1.Jumanji



Serinin ilk filmi olan Jumanji, filmde yer alan oyunun ismidir. Bu oyunun yarattığı etkinin boyutları ölümcül ve çok tehlikeli olacaktır.



Jumanji Konusu



Filmin ana karakteri olan Alan daha çocuk yaşta Jumanji ile karşılaşır ve oyunu oynamak için arkadaşıyla açar. Ancak, oyunu oynamaya başladıklarında oyun harekete geçer ve Alan oyunun içinde kaybolur. Alan, yıllar sonra oyunun içinden büyümüş halde geri döner. Ancak, Jumanji oyununu bitirmek ve bu yaşanacak felaketlerden kurtulmak zorundadır.



Jumanji Vizyon Tarihi



Filmin gösterim tarihi 22 Mart 1996 yılıdır.



Jumanji Oyuncuları



Robin Williams

Kirsten Dunst

Bebe Neuwirth



Jumanji Yönetmeni



Joe Johnston





2.Jumanji: Vahşi Orman



Jumanji filminin hayranlarının merakla beklediği seri yıllar sonra yeni bir konsept ile geri döndü. Jumanji oyunu bu sefer tyeni dünyaya ayak uydurarak bilgisayar oyunu şeklinde karşımıza çıkıyor.



Jumanji: Vahşi Orman Konusu



Aynı okulda okuyan 4 kişi ceza olarak temizlik yapmakla görevlendirirler. Temizlik yapmak için işe koyulan gençlerden birisi Jumanji oyununu bulur ve çalıştırır. Diğer arkadaşlarınında ona eşlik etmesi sonucunda oyun onları içine çeker ve vahşi ormanda sıkışıp kalırlar. Bu vahşi ormandan kurtulmak hiç kolay değildir. Çünkü, bilgisayar oyunu olan Jumanji içerisinde yer alan karakterlerin 3 canı vardır ve bu canları bittiğinde öleceklerdir.



Jumanji: Vahşi Orman Vizyon Tarihi



Filmin gösterim tarihi 5 Aralık 2017 yılıdır.



Jumanji:Vahşi Orman Oyuncuları



Dwayne 'The Rock' Johnsson

Kevin Hart

Jack Black

Karen Gillan



Jumanji:Vahşi Orman Yönetmeni



Jale Kasdan





3.Jumanji:Yeni Seviye



Serinin bu 3. filminde daha önce Vahşi Orman'dan kurtulan kahramanlarımız tekrardan oyunun içine girmek zorunda kalacak. Ancak, bu sefer işleri hiç kolay değildir ve oyunda birçok değişiö söz konusudur.



Jumanji:Yeni Seviye Konusu



Spencer ve arkadaşları Jumanji oyununun içinde beklenmedik yeni bir maceraya atılacaktır. Oyun daha zor olmuş ve düşmanlar daah güçlüdür. Ayrıca bu sefer oyundan çıkmak göründüğü kadar kolay olmayacaktır.



Jumanji:Yeni Seviye Vizyon Tarihi



13 Aralık 2019



Jumanji:Yeni Seviye Oyuncuları



Dwayne 'The Rock' Johnsson

Kevin Hart

Jack Black

Karen Gillan



Jumanji:Yeni Seviye Yönetmeni



Jake Kasdan