John Wick Serisi Filmleri - John Wick Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

John Wick serisi, aksiyon filmi sevenlerin mutlaka izlemesi gereken bir seridir. Çatışmanın bir an bile eksilmediği ve heyecanın film boyunca devam ettiği zevkli bir filmdir. Hızı ve dövüş sanatlarındaki yeteneğiyle filmin odak noktası olan John Wick intikam almak için hiç durmadan mücadele etmek zorunda kalıyor. John Wick serisi, Keanu Reeves'in Matrix filminden sonra en çok beğenilen filmi olmayı başarmıştır.

John Wick Serisi Filmleri ve İsimleri



Seride yer alan filmlerin isimleri şu şekildedir; John Wick, John Wick 2, John Wick 3: Parabellum şeklindedir. Filmin ismi olan John Wick aynı zamanda filmin ana karakterinin ismidir.



John Wick Serisi İzleme Sırası



John Wick serisi toplam 3 filmden oluşmaktadır. 3 filminde ana konusu John Wick'in intikam almak için önüne çıkan herkesi öldürmesi ve asla durmamasıdır.



1. John Wick



2. John Wick 2



3. John Wick 3: Parabellum





1. John Wick

John Wick filmi serinin ilk çıkan filmidir ve John Wick karakterinin yaşantısı gözler önüne serilmiştir.



John Wick Konusu



Filmin konusu, karısı amansız bir hastalıktan öldükten sonra evine giren kişilerin köpeğini öldürmesi ve John Wick’in emekli olduğu işe geri dönmesiyle başlamaktadır. New York’un sokaklarında başlayacak olan bu aksiyon dolu serüven hız kesmeden devam edecektir. John Wick suç dünyasında nam yapmış ve korkulan bir karakterdir. İşine geri dönmesinin sonucunda peşine düşecek olan tetikçilerden kurtulmalı ve köpeğinin intikamını almak zorundadır.

John Wick Vizyon Tarihi



Film 28 Kasım 2014 tarihinde vizyona girmiştir.

John Wick Oyuncuları



Keanu Reeves

Willem Dafoe

John Leguizmo

Michael Nyqvist



John Wick Yönetmeni



Chad Stahelski ve David Leitch



John Wick Bütçesi



20 milyon Usd



John Wick Gişe Hasılatı



86 milyon Usd





2. John Wick 2



Serinin bu 2. Filminde John Wick yeni bir maceraya hız kesmeden atılacaktır.



John Wick 2 Konusu



Filmin konusu ise ilk filmin kaldığı yerden devam ediyor. Bağlı olduğu tetikçilik şirketi ile sorunlar yaşaması ve onu öldürmeye çalışan kiralık katillerden kurtulmak için verdiği mücadele daha fazla heyecanlı bir macera ile devam ediyor.



John Wick 2 Vizyon Tarihi



Film 10 Şubat 2017 tarihinde vizyona girmiştir.



John Wick Oyuncuları



Keanu Reeves

Ian McShane

John Leguizmo



John Wick 2 Yönetmeni



Chad Stahelski



John Wick 2 Bütçesi



40 milyon Usd



John Wick 2 Hasılatı



171 milyon Usd





3. John Wick 3: Parabellum



Serinin bu son filminde ilk iki filmde yaşananlar farklı bir boyuta taşınacak ve John Wick karakteri bu sefer daha tehlikeli bir kovalamacanın içerisinde yer alacak.



John Wick 3: Parabellum Konusu



Filmin konusu ise John Wick’in hiç bulaşmaması gereken büyük bir işadamı ve karanlık dünyanın önemli patronlarından birisine savaş açmasını anlatmaktadır. İşi bu sefer gerçekten zor olacak ve kendisine yardımcı olacak kişilerden mutlaka destek alması gerecek.



John Wick 3: Parabellum Vizyon Tarihi



Film 16 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girmiştir.



John Wick 3: Parabellum Oyuncuları



Keanu Reeves

Halle Berry

Laurence Fishburne

Ian McShane



John Wick 3: Parabellum Yönetmeni



Chad Stahelski



John Wick 3: Parabellum Bütçesi



75 milyon Usd



John Wick 3: Parabellum Gişe Hasılatı



326 milyon Usd