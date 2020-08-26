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Jennifer Lopez Kozmetik Markası Kuruyor!

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Jennifer Lopez Kozmetik Markası Kuruyor!
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"Yıllara meydan okuyan güzelliği ile hepimizin hayran olduğu Jennifer Lopez, kendi kozmetik markasını kurmaya hazırlanıyor."

Kendine has bronz ve bol ışıltılı makyajı ile hafızalara kazınan Jennifer Lopez, kozmetik sektörüne atılıyor. Müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, çektiği selfie'nin altına "Gün batımı ışıltısı… #JLoBeauty çok yakında…” sözleriyle kendi ismini taşıyan markasını kuracağını duyurdu.

Kozmetik markasının sinyallerini 2 yıl önceden veren JLo, verdiği bir röportajda "Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim her şeyi ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum" demişti.

Aslında Lopez'in daha önce de kozmetik deneyimleri olmuştu. 2001'de Inglot Cosmetics için özel mini bir koleksiyon hazırlayan şarkıcı, 2002 yılında da ilk parfümü olan Glow by JLo’yu çıkarmıştı. İlk parfümünden sonra da pek çok parfüm daha hazırlamıştı.

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Sunset glow... #JLoBeauty coming soon

Jennifer Lopez (@jlo)'in paylaştığı bir gönderi ()

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