Jennifer Lopez 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili

Dün geceki Amerika Müzik Ödülleri’nde, beklenenin aksine özel gecelerde kullanılan klasik saç modellerinden çok farklı bir J.Lo stili vardı. Ünlü şarkıcı, omuzlarına kadar kestirdiği, ıslak görünümlü saç modeliyle kırmızı halıda boy gösterdi. Güzel yıldız, ortadan ayırdığı dalgalı bob kesim saçları, gece boyunca yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayrıca, iki parçadan oluşan elmas detaylı göz kamaştırıcı kıyafetiyle de kırmızı halıyı adeta aydınlattı.

Gecede, J.Lo, tarzının yanı sıra Maluma ile yaptığı düetle de izleyenlerin beğenisini topladı. Aynı zamanda yakında gösterime girecek olan Marry Me filminde birlikte rol alan bu muhteşem ikilinin, filmde yer alan “Pa’Ti” ve “Lonely” şarkılarını seslendirmek için önümüzdeki günlerde yeniden sahnede bir araya gelmesi bekleniyor.