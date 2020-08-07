Jasper Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Jasper Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Büyük bir çoğunluğu kırmızı renk olan jasper taşı, aynı zamanda yeşil ve kahverengi gibi renklere sahiptir. Ayrıca sarı rengi bulunur ancak çok nadirdir. Bu sebepten dolayı sarı renkli jesper taşları oldukça değerlidir. Diğer taraftan beyaz, pembe ve gri gibi alternatif renklerinin de bulunduğunu söylemek gerekir. Zengin minerale sahip olmasının yanı sıra yaydığı enerji üzerinden insan sağlığı için önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Değişik renklerinin yanı sıra ayrıca üzerindeki desenlerle de ilgi çeken taşlardan biridir.

Jasper Taşı Nedir?

Silikat minerali olması ile beraber jasper taşı aynı zamanda bir kalsedon taşı türü olarak öne çıkıyor. Estetik bir görünüme sahip olması ile beraber ayrıca oldukça dayanıklı bir taş olarak bilinmektedir. Doğada eser miktarda bulunan taşlar arasında yer alır. Ayrıca jasper taşının yüzeyinde farklı renkleri ile pek çok değişik desenlerin olduğunu dile getirmek mümkün. Genelde mücevherat ve takı çeşitleri ile beraber aksesuar üzerinden süs eşyası olarak kullanılır.

Jasper Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Bir doğa olayı olarak öne çıkan konsolidasyon şeklinde jasper taşı yıllar içerisinde oluşumunu tamamlamaktadır. Özellikle rüzgar ve hız ile beraber suyun kuvveti üzerinden farklı şekillere sahip biçimde oluşumu meydana gelir. Doğada genel olarak jasper taşı büyük parçalar halinde bulunur. Dünyanın değişik ülkelerinden çıkarılarak özel işlemlerden geçmek suretiyle kullanım amacına göre hazır hale getirilir. Daha çok Çin ve Hindistan gibi ülkelerde çıkarılan bir taştır. Az da olsa Avrupa'nın bazı ülkelerinde ve Türkiye'de de bulunmaktadır.

Jasper Taşı Nasıl Anlaşılır?

Jasper taşını anlayabilmek için öncelikle bir uzmana gitmek gerekmektedir. Aynı zamanda mücevherat veya takı ve süs eşyası olarak alırken mutlaka belgeli ve garantili biçimde elde etmek gerekir. Bu taşların üzerinde damarlar ve desenler ile beraber kendine has özel rengi bulunur. Eğer imitasyon şekilde boyama üzerinden yapılmış ise, üzerine belli miktarda ısı verilerek gerçek olup olmadığı anlaşılabilir. Kırma yöntemi üzerinden de iç ve dış kısmına bakılarak bu taşın gerçek mi ya da sahte mi olduğu anlaşılmaktadır.

Jasper Taşı Özellikleri

Jasper taşı birçok farklı özelliği ile beğeni toplayan madenlerden biridir. Aynı zamanda mutlaka periyodik olarak temizlenmesi şart olan taşlar arasındadır. Su içerisinde birkaç dakika temizlemek suretiyle yeniden kullanılır hale getirmek mümkün. Özellikle birçok değişik desen ve motife sahip olan jasper taşı, o yüzden değişik seçenekler eşliğinde değerlendirme imkanı vermektedir. Ayrıca gelecek ve kolye kullanımı açısından daha çok motifi bulunmayan ve desensiz çeşitler öne çıkmaktadır. Çok uygun fiyata sahip olan ve değerli taşlardan biri olduğu için özel olarak değerlendirilir.

Jasper Taşı Faydaları

Fiziksel ve psikolojik açıdan önemli faydaları bulunan jasper taşı, insan sağlığına çok ciddi katkılar sunmaktadır.

- Öfke ve kaygı bozukluklarını engeller.

- Pozitif enerji yayarak kişinin mutlu olmasına imkan verir.

- Depresyon belirtilerini önemli ölçüde azaltır.

- Ağrı kesici özelliği olduğu bilinmektedir.

- Midede oluşan şişkinlik ve hazımsızlık problemlerine karşı iyi gelir.

- Çakra açması nedeniyle meditasyonda çok yaygın kullanılır.

- Vücudun toksinlerden arınması için etkilidir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.