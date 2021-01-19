James Bond Serisi Filmleri - James Bond Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

James Bond efsanesi ilk olarak 1962 yılında başladı ve hala bu konuyla alakalı yeni filmler çekiliyor. Çünkü James Bond, sinema tarihindeki en etkileyici ve çarpıcı karakterler arasında yer alıyor.

James Bond Serisi Filmleri ve İsimleri

James Bond, sinema anlamında çok fazla ilgi gören karakterler arasında yer alıyor. 1962 yılında ilk kez yayınlandığında bütün seyircileri etkileyen bu filmin hala güncel versiyonları çekilmeye devam ediyor. Bu nedenle sinema tarihinde pek çok James Bond serisi bulunuyor. bunların her birinde ana karakter farklı bir isim tarafından canlandırılıyor.

James Bond serisini, James Bond oyunculuğunu yapan karakterleri göz önüne alarak gruplayabiliriz. Çünkü toplamda 24 James Bond filmi ve bunların hepsi farklı zaman dilimlerinde çekilmiş serileri tamamlıyorlar. En son seri olan başrollerini Daniel Craig'in yaptığı seri; Casino Royale, Solace Kuantum, Skyfall ve Spectre olmak üzere 4 farklı filmden oluşuyor.

James Bond Serisi İzleme Sırası

Daniel Craig'in bulunduğu James Bond filmleri kronolojik sıra takip edilerek izlenebilir. Çünkü serideki filmler hikaye olarak birbirinin devamı şeklinde anlatılıyor. James Bond filmleri izleme sırası; Casino Royale, Solace Kuantum, Skyfall ve Spectre şeklinde oluyor.

1- Casino Royale

Aksiyon ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Martin Campbell yaptı.

Casino Royale Konusu: Filmde, James Bond 00 olarak ilk görevini tamamlamak için uğraşıyor. Bond bir MI6 casusu olarak görev yapıyor ve bu filmde Le Chiffre adındaki teröristlere para yardımı yapan karakterin önünü kesmeye çalışıyor. Le Chiffre bir poker oyununa giriyor, Bond ise onun para kazanmasına engel olmaya çalışıyor.

Casino Royale Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2006

Casino Royale Oyuncuları: Daniel Craig,Mads Mikkelsen, Eva Green

2- Solace Kuantum

Aksiyon ve macera türündeki film Marc Forster tarafından yönetildi.

Solace Kuantum Konusu: Filmdeki Vesper karakteri 007'nin aldattığı ve sevdiği kadın olarak karşımıza çıkıyor. Vesper'ın iş hayatında profesyonel davranması ve özel sorunlarını işe yansıtmaması gerekiyor. Ancak Vesper'a şantaj yapan biri var ve Bond da o kişinin peşinde. Arkasında büyük bir şebekenin olduğu bu macera hız kesmeden devam ediyor.

Solace Kuantum Vizyon Tarihi: 7 Kasım 2008

Solace Kuantum Oyuncuları: Daniel Craig, Mathieu Amalric, Olga Kurylenko

3- Skyfall

Aksiyon, gerilim ve casusluk türüne ait olan filmin yönetmenliğini Sam Mendes ismi yaptı.

Skyfall Konusu: Filmde, MI6 şiddetli bir saldırıdan ağır hasarlar alıyor ve tekrar toparlanmaya çalışıyor. Bond ise M'e karşı gerçekleştirilen bir sadakat testine girmek durumunda kalıyor. Testi geçen James Bond, saldırının arkasındaki isim olan Silva'nın peşine düşüyor ve onu yakalamaya çalışıyor. Bu nefes kesen uzun soluklu macera Türkiye, Çin ve İngiltere'de geçiyor.

Skyfall Vizyon Tarihi: 2 Kasım 2012

Skyfall Oyuncuları: Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench

4- Spectre

Aksiyon türündeki film Sam Mendes tarafından yönetildi.

Spectre Konusu: Serinin şimdilik son filmi olan filmde, 007 James Bond'un yolu bu sefer Mexico City'ye düşüyor. Çünkü Bond şifreli bir mesaj alıyor ve bu mesaj onu Mexico City'ye en son da Roma'ya sürüklüyor. Bond Roma'da Lucia Sciarra adında güzel ve kötü şöhrete sahip olan birinin dulu olarak anılan kadınla tanışıyor. Bond, bu sırada gizli bir toplantıya girme imkanı buluyor ve Spectre adındaki kötü şöhretli örgütün var olduğunu kanıtlıyor. Spectre'yi deşifre etmek ve yakalamak için eski düşmanının kızına ihtiyaç duyuyor.

Spectre Vizyon Tarihi: 6 Kasım 2015

Spectre Oyuncuları: Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz