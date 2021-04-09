Jakarlı Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Jakarlı Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Jakarlı kumaş, ipliklerin çeşitli yöntemlerle bir araya getirilerek oluşturduğu kaplayıcı yüzeyler olarak tekstil alanında bilinmektedir. Birbirlerine dik ve paralel konumda bulunan farklı renklere haiz ipliklerin birbirlerinin altından üstünden geçirilmesi metodu ile bu kumaş cinsi oluşturulmaktadır. Kumaş dokuma veya örme yöntemleri jakarlı kumaş imalatında öne çıkmaktadır.

Jakarlı Kumaş Nedir?

Jakarlı kumaş, ipliklerin özel bir tezgah üzerinde dokunması ile desenlerle oluşturulan özgün bir kumaş türüdür. Jakarlı kumaşın kaynağı; pamuk, ipek ve keten gibi önemli tekstil maddeleridir. Jakar kumaş, zeminin üstüne değişik karışık renklerin dokunması ile elde edilen bir kumaş türüdür. Çözgü telleri kaldırılır ve renkli iplikler üretim sürecinde aralardan geçirilir. Bu işlem otomatik bir şekilde gerçekleştirilir. Böylece çok karmaşık olan motifler bile yapılabilir.

Jakarlı Kumaş Nasıldır?

Jakar ya da jakarlı kumaş; jakarlı dokuma makinelerinde üretilen desenli kumaşlardır. Jakarlı kumaşın üretilme metodu dokuma ya da örmedir. Şık ve estetik görünümleri ile kullanımlarının rahat olması nedeni ile döşemelik kumaşlarda özellikle perde, örtü, halı ve havlu gibi ev tekstil ürünlerinde yaygın olarak kullanımlarına rastlanan oldukça dayanıklı kumaş cinsleridir.

Jakarlı Kumaş Terletir mi?

Jakarlı kumaşlara dair cevabı merak edilen ve araştırılan soruların başında terletip terletmedikleri hususu geliyor. Yazlık ve kışlık modelleri bulunan jakarlı kumaşlar, tercih ve seçim bakımından insanlara çeşitli seçenekler sunabilmektedir. Kullanılan ipliğe bağlı olarak terletme ve esnetme nitelikleri değişebilmektedir. Bu nedenle jakarlı kumaş terletir mi sorusuna verilecek yanıt için üretiminde kullanılan elyafın bilinmesi gereklidir.

Jakarlı Kumaş Özellikleri

Jakarlı kumaşın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:

- Formunu oldukça iyi koruyan bir kumaştır.

- Kumaşa dayanıklılık katar.

- Asil ve şık bir görünüm sunar.

- Jakar işlemi kumaşın kıymetini artırır.

- Kumaş hem doğal ipliklere haiz hem de jakarlı ise fiyat diğer kumaşlara kıyasla çok daha yüksek olmaktadır.

- Pek çok jakarlı kumaş düşük sıcaklıklarda makinede yıkanabilir.

- Yüksek sıkma programları ile yıkanması tavsiye edilmemektedir.

Jakarlı Kumaş Kullanım Alanları

Jakarlı kumaşlar şıklıkları ile çok sayıda alanda kullanımları tercih edilen beğenilen kumaşlardır. Yatak çarşaflarında jakar kumaş sıklıkla görülüyor. Özellikle jakarlı pikeler bu alanlarda göze çarpıyor. Bunun dışında masa örtüleri ve perdeler gibi evimizin süsü ve ihtiyacı olan tekstil eşyalarında jakarlı kumaşlar kullanılmaktadır. Mobilya döşemelerinde de jakarlı kumaşlar tercih ediliyor. Kadifeden yapılan jakarlı havlularda son zamanlarda büyük bir rağbet görmektedir.

Jakarlı Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Jakarlı kumaş ürünleri yıkanırken yumuşak bir deterjan kullanılmalı ve 30°C sıcaklıkta yıkanmalıdır. Doğrudan güneşte kurtulmamasına özen gösterilmelidir. Yıkama işlemleri bittikten sonra çamaşırların makinadan hemen çıkartılmasına ve buruşmamasına dikkat edilmelidir. Yıkama işlemi, hassas kumaşlarda nazik bir modda yapılmalıdır. Bu hususlara riayet edilmesi halinde jakarlı kumaşlarda yıkanma sonrası çekme meydana gelmemektedir.

Beyaz renkli jakarlı ürünlerde kumaşın liflerini zayıflatıcı etki gösterebileceğinden ötürü klor ağartıcı kullanılması tavsiye edilmemektedir. Acil bir ihtiyaç halinde özel bir koruyucu leke çıkartıcının kullanılmasının daha iyi olacağı belirtilmektedir.