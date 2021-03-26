Jakaranda Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Jakaranda Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Jacaranda ağacı, Nisan ayından Eylül sonuna kadar mor ve mavimsi bir renkte 4 cm büyüklüğünde çiçekleri ve 30 cm’ e varan uzunluğu ile çiçek sapı üzerinde grup halinde dizilmesi sayesinde çok hoş bir görünüm ortaya koyar.



Jacaranda Ağacı Nedir? Jacaranda Ağacı Hakkında Bilgi



Jacaranda ağacı, havalar ne kadar sıcak olursa o kadar çok çiçek açan gösterişli ve güzel bir ağaçtır. Bazı bölgelerde çiçeklerin görülmesi Şubat ve Mart aylarını bulabiliyor. Bu dönemde ağaç, yapraklarını dökerek yeniden çiçek açmaya başlıyor. Bu ağacın 5 cm büyüklüğündeki meyveleri dekoratif bir görünüm sunar. Bunların kurutulmuş çiçek aranjmanlarında kullanımı oldukça uygundur.



Jacaranda Ağacı Latince İsmi



Jacaranda ağacı, kapalı tohumlu bitkilerden Bignoniaceae (katalpagiller) ailesine ait olan ve yaprak döken, yuvarlak ve dağınık şekilli ağaçlardır. Bu ağacın Latince ismi ise, Jakaranda mimosifolia'dır.



Jacaranda Ağacı Özellikleri

-Çok hızlı gelişim gösteren bir bitkidir.

-Sığ ve yayılmacı bir kök oluştururlar.

-Boyu ortalama 7,5 – 15 metre kadar gelişim göstererek 6 - 12 metre arasında tepe tacı ortaya çıkarabilirler.

-Tekstür şeklinden incedirler ve bu ağaçların gövdelerinin rengi kahverengidir.

-Gösterişli bu ağacın ana vatanı Brezilya'dır.

-Ülkemizde daha çok Akdeniz ve Ege kıyılarında yayılım gösterir.

-Ilıman ülkelerde yetiştirilmeye oldukça uygundur.

-Jacaranda ağacı, çiçekleri ile öne çıkan bir bitkidir.

-Süs bitkilerinde mavi çiçekli bitkiler bulmak çok zordur. Bu nedenle bu ağaç, peyzaj alanları için çok kullanılan bir bitkidir.

-Jacaranda ağacının çiçekleri mavi ve mor renklerde olup her çiçek, 4 cm boyundadır.

-Bu çiçekler, 30 cm’e kadar çiçek sapı üzerine gruplar halinde salkım şeklinde dizilimiş ve oldukça estetik bir görümün ortaya çıkarırlar.

-Bulundukları ortamın hava sıcaklığına göre çiçeklenme oranı değişiklik gösterir.

-Hava sıcaklığı ne kadar yüksek olursa o kadar çok çiçek açar.

-Çiçekler, bahar aylarında hafif kokuları ile ortamı güzelleştirirler.

Jacaranda Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Jacaranda ağacı, fidan dikimi için rüzgarsız ve güneşin az olduğu sabaha ya da ikindi vakitlerini seçmeniz daha doğru olur. üretiminde ise, içinde bulunan tohumları ile çoğalırlar. Bunun için çelikleme yöntemi kullanmanız gerekir. Bu bitki, zararlılara ve hava kirliliğine karşı da oldukça dayanıklıdır. Bu ağaç türleri -4 derecenin altında zarar görebilirler. Zaman geçtikçe ağacın soğukluğa da dayanıklılığı artar. Jacaranda ağaçları, soğuktan zarar gördüğü zaman çiçeklenme zamanında çiçeklenme görülmez. Rüzgardan korunacak ve bol güneş alan bölgelere ekilmesi uygundur.



Jacaranda Ağacı Nerede Yetişir?



Jakaranda ağacı, bol güneş alan rüzgardan korunaklı alanlarda daha çok yetişir. Jacaranda ağacı, ılıman iklimin hakim olduğu bölgelerde Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıkça yetiştirilir.



Jacaranda Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Jacaranda ağacının özellikle de yaz aylarında su ihtiyacı oldukça çoktur. Sonbahara doğru sulanma ihtiyacı azalır. Ölü ve kırılmış dalları yıl boyunca kesmeniz gerekir. Hasar görmüş olan sapları yandan geriye doğru kesmeniz gerekir. Dalda daha fazla yan sap bulunmuyorsa dalın tamamına yakınını kesmeniz gerekir.



Jacaranda Ağacı Yaprak Döker mi?



Jacaranda ağacı, genellikle Şubat ve Mart aylarında yaprak döker ev ardından çiçek açar.



Jacaranda Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Jacaranda ağacı, özellikle de yaz aylarında bol su ister. Sonbahara doğru su ihtiyacı azalır. Düzenli bakım ve budama işlemleri yapılarak ağacın ömrü uzatılabilir.



Jacaranda Ağacı Faydaları Nelerdir?



Jakaranda ağacı, peyzaj mimarlığında kullanımı oldukça yaygındır. Jacaranda çevre güzelleştirmesinde hem tropikal, hem de oriental bahçeler için uygundur.



Jacaranda Ağacı Hastalıkları Neler?



Jacaranda ağacının yaprak ve çiçek kayıpları yaşamasına neden olan mantar hastalığı bu ağacın zararlılarındandır.



Jacaranda Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Jakaranda Ağacı Kullanım Alanları



Jacaranda ağacı, yol kenarlarında, refüjlerde, kent meydanları, sahil kenarlarında, park ve bahçelerde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesinde sıkça kullanılır. Uzun süre gösterişli görünümünü koruyan bu ağaçlar, bulunduğu yere hoş bir görünüm katar.