Izgara tavuk kaç kalori? 100 gram ızgara tavuk besin değerleri ve kalorisi...

En çok sevilen tavuk yemekleri arasında ızgara tavuk bulunuyor. Izgara tavuk içerisinde bir miktar kalori bulunuyor. 100 gram ızgara tavuk yemeğinde 226 kalori bulunuyor.

Izgara Tavuk Kaç Kalori?

Tavuk yemeklerini sevenlerin merak ettiği birkaç bilgi bulunuyor. Tavuklar ızgara yapılarak tüketilen bir et türüdür. Izgara tavuk tüketen kişilerin ne kadar kalori aldığını öğrenmek adına yaptığı bir takım araştırmalar bulunuyor. Izgara tavuk içerisinde 226 kalori vardır.

100 Gram Izgara Tavuk Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram ızgara tavuk içerisinde 226 kalori olması dışında, 15 gram yağ bulunuyor. Protein bakımından zengin olan ızgara tavuk içerisinde 23 gram protein bulunuyor.