Izgara köfte kaç kalori? 100 gram ızgara köfte besin değerleri ve kalorisi...

Izgara köfte yemeği çok sevilen yemekler arasında bulunuyor. İçerisinde bulunan kalori miktarı 230'dur. Kalorisi normal seviyelerde olan bir ızgara yemeğidir.

Izgara Köfte Kaç Kalori?

Köfte yemekleri herkes tarafından mutlaka beğeniliyor. Izgara köfte severek tüketen kişiler, kalori miktarlarıyla ilgili bazı araştırmalar yapabiliyor. Kilo alımına neden olan kaloriler, gıdalara göre değişebiliyor. Izgara köfte yemeğine bakıldığında belirli bir kalori miktarı bulunuyor. 100 gram ızgara köfte içerisinde 230 kalori bulunuyor.

100 Gram Izgara Köfte Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram ızgara köfte içerisinde birçok farklı besin değeri bulunuyor. 15 gram yağ, 17 gram protein ve 7 gram karbonhidrat içeren gıdalardan biridir. Kalori bakımından orta seviyelerde görülen yemekler arasındadır.