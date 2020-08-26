İyonize Çinko İçeren Pastil Virüslere Karşı Kalkan Oluşturuyor

Çinkonun kullanımı bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına oldukça etkili oluyor. Yeterli çinko alınmasının insan vücudunun performans ve dayanıklılık gelişimini etkileyen önemli faktörlerden olduğu biliniyor.

Normal hayatta alınan gıdaların içinde çinko bulunuyor. Çinko mide ve bağırsak sistemine geçtiği zaman pek çok enzimde etkinliği oluyor. Çinko pastil formunun ağızda iyonize çinko haline geçiyor ve koronavirüse karşı olarak kullanımında etkin olacağını düşünülüyor.

İnsanlar aslında çinkoya çok yabancı değil ama aynı zamanda da ne işe yaradığını çok iyi bilmiyorlar. Çinko normal hayatta alınan gıdaların içinde az miktarda bulunuyor. Ancak mide ve bağırsak sistemine geçtiği zaman pek çok enzimde etkinliği var.

Bu etkinlik her zaman besin desteği olarak ortaya çıkmıyor. Koronavirüsün başladığı zamandan bu zamana, çinkonun mineral olarak iyonize formunun faydaları araştırılmıştır. Bu araştırmalarda iyonize çinkonun solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Çinkonun gündeme ilk gelmesi aslında SARS virüsüyle başladı.

İyonize çinkonun birçok ülkede kullanıldığı ve pastil formuyla kullanılmasının etkili olabileceği gündeme geldi. Çinko asetat pastilin koronavirüse karşı form olarak kullanımında etkili olacağını düşünüyoruz. Çinkoya element olarak baktığımız zaman, insan vücuduna yaklaşık 50'den fazla enzimin koenzimi. Saçınızın beyaz ya da siyah olmasına kadar birçok şeyi etkiliyor.