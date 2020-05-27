İstenmeyen Kilolardan Kurtulmak Zor Değil

Yaz yaklaşırken istediğimiz elbiseyi veya bikiniyi giyebilmek için hemen diyete, spora başlarız ama onca çabalarımıza rağmen bazen başarısız oluruz. Bazen de zayıflasak bile selülitlerden kurtulamayız. Bölgesel incelme sağlayan mucize besin ve diyet de maalesef olmadığı için vücut şekillendirmede teknolojinin yardımına her zaman ihtiyaç vardır.

ZAYIFLAMA, SIKILAŞMA VE SELÜLİT TEDAVİLERİ

Bu cihaz vücudunu ameliyat veya acı olmadan yeniden şekillendirmek isteyenler için harika bir tedavi sunuyor. Bu yöntemde, medikal mikrodalgalar cildin derinlerindeki yağ hücrelerine enerji kaybetmeden direk ulaşıp yağ hücrelerinde oluşturduğu yüksek titreşim sonucu onların hızla 50-55 C ısınmasını sağlar ve hücre zarını parçalar. Böylelikle yağ hücreleri içindeki yağın lenflere boşalmasını sağlar. Daha sonra yağlar lenfatik sistem ile idrarla vücuttan atılır. Bunun sonucunda ise bölgesel fazlalık oluşturan yağ dokusu azalır, ayrıca cildin de ısınmasıyla yeni kollajen ve elastin lifler sentezlenir böylelikle de gevşek doku sıkılaşır ve deri kalitesi artar, selülitin neden olduğu portakal kabuğu görünümünü yok eder.

TÜM VÜCUT BÖLGELERİ İÇİN GÜVENLİ

İlk seanstan itibaren tedavi yanıtının görülebilmesi uygulamanın en güzel yanıdır. Yağların azalıp vücuttan uzaklaşması, selülitlerin düzelmesi için 2-3 hafta zaman geçmesi gerekmektedir. Zaman geçtikçe de etkinlik artmaya devam eder.

TEDAVİ, 1- 4 SEANS ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bir seans 15x15 santimlik bir alan için yaklaşık 10 dakika kadar sürmektedir. Uygulamada, iki seans arasında 2 hafta beklemek gerekmektedir. Kesinlikle ağrı veya acı hissedilmez. Kızarıklık, ödem, morluk ve ciltte tahriş oluşmaz. Seans sonrası hemen günlük hayata dönmek mümkündür.