İsraftan Kaçının: Portakal Kullanmanın 8 Akıllı Yolu

Portakal kabukları

Birçok insan portakalın meyvesine odaklanır ve kabukları soyduktan sonra çöpe atar. Ancak bu meyvenin kabuğu çok faydalıdır. Kansere karşı faydaları olabilen bir polifenol olan hesperidin içerir . Ve bir portakalı soyduğunuzda kokladığınız o harika aroma, özellikle cilt kanseri için anti-inflamatuar ve anti-kanser faydaları olan, kabuğundaki turunçgil yağı limonenden gelir.

1. İçecek infüzyonu:

Şimdiye kadar milyonlarca kez limonlu su yaptığınızdan eminiz, peki ya portakal suyu? Portakalı dilim dilim kesip çayınıza ya da suyunuza ekleyebilir, lezzetlendirebilirsiniz.

2. Portakal çayı

Her meyvenin olduğu gibi portakalın da çayını yapabilirsiniz. 4 dilim portakal, 3-4 adet karanfil, 1 küçük kök zerdeçal ve 2 bardak suyu kaynatın. Karışıma kaynadıktan sonra yarım çubuk tarçın ekleyin, demlendirin, süzün ve için!

3. Şekerlenmiş portakal kabuğu:

Portakal kabuğunun israf olmasını önlemenin en leziz yollarından biri de şekerleme yapmaktır.

Portakal kabuğunu ve özünü (deri altındaki beyaz kısım) dört parça halinde çıkarın. Sonra bunları şeritler halinde kesin.

Şeritleri 15 dakika kaynar suya koyun, ardından süzün.

1½ bardak şeker ve 3 bardak suyu büyük bir tencerede karıştırın. Karıştırın ve kaynatın.

Portakal kabuğu şeritlerini karışıma koyun ve kabuğu yumuşayana kadar 30 dakika pişirin. Portakalların kaynadığı şurubu çaylarınızı ve tatlılarınıza lezzet katmak için buzdolabında saklayın.

Diğer tarafta bir kaseye toz şeker koyun ve iyice yumuşayan portakal kabuklarını şekere batırın, her yerine bulayın.

Pişirme kağıdı serilmiş bir tepsiye dizin, en az 3 saat boyunca kurumaya bırakın. Ekstra bir lezzet için portakal kabuklarını erimiş bitter çikolataya da daldırabilirsiniz!

4. Portakal kabuğu rendesi

Portakal kabuğunun dış kısmındaki turuncu alan pek çok yemeğe lezzet katmak için kullanılabilir. Deniz ürünlerine, tavuklara, özellikle zeytinyağlı yemeklere, tatlılara, salatalara, ve hatta smoothie'lere portakal kabuğu rendesi ekleyerek lezzetini canlandırabilirsiniz. Tatlılarınızı süslemek için üzerine de portakal kabuğu rendeleyebilirsiniz.

5. Oda kokusu

Portakal dilimlerini kurutup onlardan dekorasyon ürünleri yaratabilir aynı zamanda odanız için harika bir koku oluşturabilirsiniz. Portakaldan oda kokusu yapmanın bir diğer yolu da karanfil ile birleştirmektir. Karanfilleri bütün portakalın üzerine saplayın ve odanızın bir köşesine asın. Harika koktuğunu göreceksiniz.

Portakal suyu

Özellikle kahvaltıların aranan içeceği olan portakal suyu potasyum, folat ve C vitamini ile doludur!

6 Lezzet küpleri

Taze sıkılmış portakal suyuyla buz küpleri oluşturun ve bunları çay, su veya limonatanıza ekleyin. İçeceğinizin lezzetini artırmanın ve bir miktar C vitamini eklemenin basit bir yolu işte bu!

7. Unlu mamullerinizi süsleyin

Biraz taze portakal suyu, keklere, ekmeklere, kurabiyelere ve daha pek çok hamur işine lezzet katar. Tarifte bulunan sıvının yarısını taze portakal suyu ile değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir tarif ½ fincan süt gerektiriyorsa, yarısını portakal suyu ile değiştirin.

8. Marine işleminde kullanın

Tavuk, balık, et gibi ürünleri marine ederken karışıma portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Taze portakal suyunu sızma zeytinyağı, sarımsak, taze zencefil, taze otlar, tuz ve karabiber ile birleştirin. Yemeğe verdiği lezzete inanamayacaksınız!