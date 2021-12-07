Ispanak kaç kalori? 100 gram ıspanak besin değerleri ve kalorisi...
"Besin değerleri bakımından en zengin olan besinler arasında Ispanak gelmektedir. Ispanak genç ve yetişkinler için mutlaka tüketilmesi gereken çok lezzetli bir besindir. Özellikle Türk mutfağında da ıspanak yemeği oldukça meşhurdur. Son günlerde ıspanağın kaç kalori olduğuna dair bilgi yoklaması devam etmektedir. Peki, ıspanak kaç kalori? 100 gram bir ıspanağın besin değerleri ve kalorisi nedir tüm detayları ile derledik."
Ispanak besin değerleri açısından birçok uzman diyetisyenler tarafından önerilmektedir. Sağlığa birçok faydası olduğu bilinen ıspanağın mutlaka tüketilmesi gerekilmektedir. Ispanak aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Ispanak yemeği gelişim çağındaki çocuklara da tavsiye edilen bir sebzedir.
Ispanak Kaç Kalori?
Ispanak tam olarak 17 kaloridir.
100 Gram Ispanak Besin Değerleri ve Kalorisi
100 gram bir ıspanak yaklaşık olarak 17 kalori içermektedir. Ispanağın sahip olduğu besin değerleri ise aşağıda listelenmiştir;
- Demir
- Kalsiyum
- Çinko
- Sodyum
- A vitamini
- B 12 vitamini
- E Vitamini
- Potasyum
- Fosfor
- Şeker
- Lif
- Folat