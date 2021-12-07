Ispanak kaç kalori? 100 gram ıspanak besin değerleri ve kalorisi...

Ispanak besin değerleri açısından birçok uzman diyetisyenler tarafından önerilmektedir. Sağlığa birçok faydası olduğu bilinen ıspanağın mutlaka tüketilmesi gerekilmektedir. Ispanak aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Ispanak yemeği gelişim çağındaki çocuklara da tavsiye edilen bir sebzedir.

Ispanak Kaç Kalori?

Ispanak tam olarak 17 kaloridir.

100 Gram Ispanak Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram bir ıspanak yaklaşık olarak 17 kalori içermektedir. Ispanağın sahip olduğu besin değerleri ise aşağıda listelenmiştir;

- Demir

- Kalsiyum

- Çinko

- Sodyum

- A vitamini

- B 12 vitamini

- E Vitamini

- Potasyum

- Fosfor

- Şeker

- Lif

- Folat