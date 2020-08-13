Islak Mayo İle Oturmak Bakın Hangi Sorunlara Yol Açıyor!

Islak mayoyla uzun süre kalmak kadınlarda sistit ve çeşitli idrar yolu enfeksiyonlarına ya da kadın genital yollarında mantar enfeksiyonuna neden olabiliyor. Özellikle klor, kadın florasındaki yararlı bakterilerin yok olmasına yol açıyor. Öte yandan erkekler de uzun süre ıslak mayoyla kaldığında idrar yolu enfeksiyonuna yakalanabiliyor.

"Üriner sistem adı verilen idrar yollarının herhangi bir bölgesinde ve herhangi bir sebeple enfeksiyon oluşması durumu" şeklinde tanımlanan bu rahatsızlık, böbrekler, mesane ve üretraya (dış idrar yolu) genellikle insanların kalın bağırsak florasında bulunan bakterilerin yerleşmesiyle oluşuyor. Bakteri, virüs ve mantarlar idrar yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor.

İdrar yolu enfeksiyonunun cinsiyete ve yaşa bağlı görülme sıklığı ile riski değişiyor. Sağlıklı genç ve yetişkin erkeklerde oldukça nadir görülürken ileri yaşta görülme sıklığının yüzde 15'in üzerine çıkıyor. Kadınlarda ise yaşam boyu idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma oranı yüzde 50 civarında seyrediyor.

Genç ve sağlıklı kadınların 3'te 1'i hayatlarında en az bir kez sistit atağı yaşayabiliyor. Kadınların dış idrar yolu erkeğe göre daha kısadır. Bu durum bakterilerin kat etmesi gereken mesafeyi azaltıyor ve kadınlarda idrar yolu enfeksiyonunun daha sık görülmesine sebep oluyor.

Ortak kullanılan havlu ve şezlong vasıtasıyla mantar ve virüs bulaşabiliyor

Özellikle yaz aylarında deniz ve havuzdan sonra ıslak mayoyla kalınması da idrar yolu enfeksiyonunu tetikliyor. Islak mayoyla uzun süre kalmak, kadınlarda sistit ve türlü idrar yolu enfeksiyonlarına ya da ıslak mayonun oluşturduğu nemli ortam kadın genital yollarında mantar enfeksiyonuna neden olabilmektedir.

Özellikle klor, kadın florasındaki yararlı bakterilerin yok olmasına yol açıyor. Bundan ötürü de erkeklere göre enfeksiyon kapma riski daha fazla. Ayrıca, kadınlarda havuza girildiğinde genital mantar oluşum riski de var. Öte yandan erkekler de uzun süre ıslak mayoyla kaldığında idrar yolu enfeksiyonuna yakalanabiliyor. Ortak kullanılan havlu, şezlong ya da yer minderleri vasıtasıyla da mantar ve virüs bulaşabiliyor.

Tatilde olan ya da tatile gidecelere idrar yolu enfeksiyonundan korunmaları için öneriler:

Hem idrar yolu temizliği hem de vücudun sıvı kaybını önlemek için bol su için.

Tatil yaptığınız yerde her ikisi de mevcutsa havuz yerine denizi tercih edin.

Deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonuzu değiştirin.

Kalabalık saatlerde havuz kullanmayın. Daha tenha saatler ve alanlar tercih edin.

Aile içi dahi olsa ortak havlu değil kişisel havlu kullanın. Hijyeninden emin olmadığınız havuzlardan uzak durun.

Özellikle ortak kullanılan şezlong minderlerine dikkat edin ve nemli, yumuşak oturma gruplarından uzak durun.

Denize ya da havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş alın. Sentetik ve havasız iç çamaşırı ile giyecekler tercih etmeyin.

Dar pantolonlardan uzak durun.

Genital bölgenin temizliğine önem verin ve kuru kalmasını sağlayın.

Tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine neden olabiliyor

Enfeksiyon, gereken tedavi alınmadığı ya da zamanında tedavi edilmediği taktirde böbreklere yayılma, böbrekte kalıcı hasarlar oluşturma, hatta böbrek yetmezliğine varan ciddi hastalıklara dönüşebilme riski vardır. Hipertansiyonun gizli sebeplerinden birinin de küçüklükte geçirilen, tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonu olduğu düşünülür. Ayrıca acil tedavi gereken durumlar sağlanmadığı takdirde enfeksiyon tüm vücuda yayılarak, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.