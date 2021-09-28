İşkembenin faydaları nelerdir? İşkembe ne işe yarar, hangi hastalıklara iyi gelir?

İşkembe, çok fazla protein içerir. Protein, insan vücudunu inşa etmek için önemli bir maddedir.



İşkembenin Faydaları Nelerdir?



Hayvan kesiminin yenilebilir bir yan ürünü olarak kabul edilen işkembe, insan tüketimi için oldukça faydalıdır. Sığır eti işkembe en çok yenen çeşitlerden biridir. İşkembe, selenyum, çinko ve B12 vitamini de dahil olmak üzere etkileyici miktarda besin içerir.



140 gramlık bir porsiyon pişmiş sığır işkembesi, selenyum için günlük ihtiyacın %25'ini ve hem B12 vitamini hem de çinko için günlük ihtiyacın 'inden fazlasını sağlar. B12 vitamini kırmızı kan hücresi üretimi, sinir iletimi ve enerji üretimi için gereklidir. Çinko ise hücre bölünmesi, bağışıklık fonksiyonu ve karbonhidrat metabolizması için hayati öneme sahiptir. Vücuttaki ozmotik basınç dengesini ve vücut sıvılarının asit-baz dengesini koruyabilir ve insanlara enerji sağlayabilir.



İşkembe kalsiyum açısından zengindir. Kalsiyum, kemik gelişimi için temel hammaddedir ve iyonlar şeklinde çeşitli fizyolojik fonksiyonlara ve metabolik süreçlere katılır. Kalsiyum eksikliği sadece kemiklerde sorunlara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun işlevlerinin birçok yönünü etkiler. İşkembe yeme sürecinde işkembenin kalkerli içeriği süt kadar zengin olmasa da vücudun ihtiyaç duyduğu belli bir miktarda kalsiyumu da takviye edebilir.



B1 vitamini içerir. B1 Vitamini ayrıca tiamin, anti-bereksi faktörü, anti-nörit faktörü vb. olarak da adlandırılır. İnsan vücudunun normal sindirimini koruyabilir, cilt yaşlanmasını geciktirebilir, zihinsel durumu iyileştirebilir, yorgunluğu ortadan kaldırabilir. B2 vitamini içerir. B2 vitaminine riboflavin de denir. Vücutta B2 vitamini eksik olduğunda, vücudun biyolojik oksidasyonunu etkileyerek metabolik bozukluklara neden olur. İşkembenin içerdiği B3 vitamini ise eksik olduğunda dermatit, glossit, orofarenks, ishal ve sinirlilik, uykusuzluk ve diğer semptomlarla karakterize olan pellagra üretebilir. Düzenli işkembe tüketimi bu sorunları önleyebilir ve sindirim sistemi, cilt ve kan dolaşım sisteminin sağlığını iyileştirebilir.



İşkembe Ne İşe Yarar?



İşkembe, yenilebilir hale gelmesi için uygun şekilde hazırlanması gereken sert bir et türüdür. Genellikle kaynatma ya da haşlama gibi nemli ısı yöntemleriyle pişirilir. Çiğnenebilir bir dokuya ve hafif bir tada sahiptir, birlikte pişirildiği diğer malzemelerin lezzetini alır. İşkembe, andouille sosisi gibi sosislere sıklıkla eklenir ve ayrıca güveç ve çorba gibi yemeklerde kullanılır. İşkembe dünyanın her yerinde farklı hayvanlardan tüketilirken, kalp, karaciğer ve böbrek gibi daha yaygın organ etleri kadar popüler değildir.



Vücudunuzun hücresel iletişim, sıvı dengesi, bağışıklık sistemi işlevi ve doku onarımı ve bakımı gibi hayati süreçler için proteine ihtiyacı vardır. İşkembe tam bir protein kaynağıdır , yani vücudunuzun çalışması için ihtiyaç duyduğu dokuz temel amino asidin tümünü içerir. Diyetinize protein açısından zengin yiyecekler eklemek, aşırı vücut yağını kaybetmenin ya da sağlıklı bir kiloyu korumanın mükemmel bir yoludur. Yemeklere ve atıştırmalıklara işkembe gibi bir protein kaynağı eklemek, açlığı azaltmaya yardımcı olabilir ve aşırı yeme olasılığını önleyebilir.



İşkembenin Hangi Hastalıklara İyi Gelir?



Düzenli olarak işkembe çorbası içmek stresle başa çıkmanızı ve uyku problemlerinin önüne geçmenizi sağlar. Vücudu daha sağlıklı tutar ve olası soğuk algınlığı hastalıklarına iyi gelir. Mideyi kuvvetlendirir ve reflü gibi mide hastalıklarını önler. Diğer yandan sindirim sisteminizi güçlendirir ve olası sindirim sistemi hastalıklarının önüne geçer. Diğer yandan kanser türleri ile mücadele eder ve kalp hastalıklarını da önlediği bilinmektedir.